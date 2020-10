Wanneer is de aankondiging van de AirTag? Tijdens het Apple Silicon-evenement in november of toch een paar maanden later? Jon Prosser weet het dit keer zeker: in november kunnen we de presentatie van de handige bluetooth-tracker verwachten.

‘AirTag aankondiging zeker in november’

De ongrijpbare AirTags blijven een terugkerend onderwerp voor geruchten. Alleen al de berichtgeving rondom de aankondigingsdatum wisselt sterk. Is er dan toch nog een aankondiging in november? Jon Prosser denkt van wel. De lekker deelt in een tweet hoe de zaken er volgens hem voor staan. Prosser bevestigd dat de laatste prestatietests op 6 november plaatsvinden. Gewoonlijk zijn producten een maand later klaar voor levering.

All final performance testing for AirTags (B389) will be 100% completed on November 6.



After this testing, products typically ship within 30 days.



Sure looks like we’re getting AirTags for sure at the November event. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 23, 2020

Jon Prosser speelt een centrale rol in de wisselende berichtgeving. De lekker geeft aan dat het lastig is om de lanceringsdatum van het volgapparaatje vast te stellen. Volgens Prosser was Apple namelijk in eerste instantie van plan om de AirTags veel eerder in het jaar te presenteren. Later beweerde hij dat de bluetooth-tracker pas in maart 2021 aangekondigd zou worden.

Naar verwachting komt de tracker tegelijk met iOS 14.3 uit, een tussentijdse update die de software van de iPhone klaarmaakt om van de AirTag gebruik te maken. Dit vermoeden maakt het erg waarschijnlijk dat we de AirTag inderdaad te zien krijgen tijdens het Apple-event in november.

‘Apple brengt AirTag uit in twee maten’

Naast de geruchten omtrent de aankondigingsdatum doen er ook verhalen de ronde omtrent het ontwerp van het apparaatje. Zo zegt de doorgaans betrouwbare Apple-lekker L0vetodream dat de AirTag na de lancering in twee maten verkrijgbaar is.

Tot slot zijn er ook renders van de AirTag opgedoken. De afbeeldingen laten een rond apparaat zien met op de achterkant een zilverkleurig schijfje met het Apple-logo.