We hebben er lang op moeten wachten, maar Apple heeft eindelijk de AirTag onthuld. Hoe verhoudt deze bluetooth-tracker zich tot de concurrentie? Het is AirTag vs Tile vs SmartTag.

AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag

Ben je vaak je spullen kwijt, zoals je sleutels of tas? Dan kun je een bluetooth-tracker aan deze objecten hangen. Dit kleine apparaatje zorgt ervoor dat je de locatie altijd terug kunt vinden via een app. Ligt het object dichtbij, dan kan de tracker een geluid afspelen.

Apple is niet de eerste met zo’n product. Tile is op dit moment marktleider als het gaat om bluetooth-trackers, maar ook de Samsung Galaxy SmartTag is sinds begin dit jaar in Nederland verkrijgbaar.

Vergelijkbare apparaatjes

In de basis zijn de drie bluetooth-tracker zeer vergelijkbaar. Ze werken wel alleen in de specifieke ecosystemen. Zo kun je de AirTag alleen gebruiken met een iPhone of iPad en de SmartTag met een Samsung-smartphone. De Tile is breder inzetbaar en werkt op de meeste Android- en iOS-toestellen.

De apparaatjes hebben ook enkele unieke eigenschappen. Zo heeft de Samsung SmartTag een knop, die gebruikt kan worden om het slimme huis te besturen. Bijvoorbeeld voor het aanzetten van de lampen. De Apple AirTag kun je personaliseren met een inscriptie, zelfs met emoji.

De batterij van de Samsung SmartTag, Apple AirTag en Tile houden het stuk voor stuk ongeveer een jaar vol. Deze moet je daarna vervangen.

Design: het missende gat

De Apple AirTag is duidelijk de kleinste van de drie trackers. De kleinste draagbare bluetooth-tracker van Tile, de Tile Mate, is 35 bij 35 millimeter en 5 millimeter dik. De Samsung Galaxy SmartTag is iets groter met 39 bij 39 millimeter en een dikte van 10 millimeter. De Apple AirTag is met zijn ronde vorm maar 31,9 millimeter in diameter en 8 millimeter dik.

De AirTag is dus het kleinst, maar die vergelijking is niet helemaal eerlijk. De Tile en SmartTag zijn zo ontworpen dat er een gat in zit. Daardoor zijn deze apparaatjes direct aan een sleutelbos vast te maken. De Apple AirTag moet eerst nog in een sleutelhanger worden geplaatst.

Dat is niet het enige designverschil. Zowel Samsung als Apple bieden één vorm aan voor hun bluetooth-trackers, die je kunt aanpassen via accessoires zoals een sleutelhanger. Tile biedt verschillende vormen voor verschillende doeleindes. Zo is er een Tile-kaartje beschikbaar om in je portemonnee te schuiven, zodat je geen bult hebt. Er zijn zelfs kleine Tile-stickers beschikbaar die je op apparaten kunt plakken.

Prijzen

Qua prijzen lopen de apparaatjes niet veel uiteen. De Samsung SmartTag is het goedkoopst met 29,99 euro. Een Tile Pro is voor 34,99 euro te koop en de AirTag kost 35 euro.

De AirTag moet dus nog wel uitgebreid worden met een sleutelhanger om deze aan een sleutelbos te kunnen plaatsen. De officiële leren sleutelhanger van Apple kost 39 euro. Er zijn ook goedkopere accessoires van andere partijen te koop.

AirTag vs Tile vs SmartTag: onze conclusie

Voor iOS-gebruikers zijn er twee keuzes: Tile en AirTag. Tile is op dit moment wat veelzijdiger dan de AirTag. Deze kun je door het gat makkelijk overal aan bevestigen en de verschillende vormen maken de bluetooth-trackers geschikt voor verschillende doeleinden.

AirTag heeft als grote voordeel dat het onderdeel is van het Apple-ecosysteem met de Zoek mijn-app. Je weet daardoor zeker dat je privacy bij Apple goed is gewaarborgd.

