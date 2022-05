Stalken met Apple AirTags: familie gevolgd in Disney World

Een familie in de Verenigde Staten maakte alweer het zoveelste verhaal mee van een Apple AirTag die hun volgde. iPhoned vertelt je wat er aan de hand was.

‘Apple AirTag volgde ons de hele dag in Disney World’

Een familie in Disney World (Orlando, Florida) kreeg een notificatie op een iPhone. Hierin stond dat er al lange tijd een onbekende Apple AirTag in de buurt was. Alleen de iPhone van de dochter merkte de AirTag op.

Toen de dochter op de melding tikte, zag ze een kaart met een lijn. Hierop was te zien waar het gezin de afgelopen vier uur in het park was geweest. Na lang zoeken was er geen enkel spoor van een AirTag. Toch belden ze de politie na het horen van verschillende verhalen over het stalken met AirTags.

AirTag niet gevonden: dan kan de politie niets doen.

De politie heeft uiteindelijk geen strafbaar feit aan kunnen tonen, omdat de AirTag niet is gevonden. De rechercheur denkt dat door de vele iPhone’s en andere Apple-producten in Disney World, er een communicatiefout is opgetreden. De melding is nu afgedaan als een bug (een softwarefout).

De politie kan, als de AirTag gevonden is, zien op welke naam deze is ingeschreven en die persoon verhoren voor stalking. Zonder AirTag kan de politie echter niets beginnen.

Apple heeft veel maatregelingen tegen stalking genomen

Apple blijft achter de feiten aanlopen rondom deze volg-incidenten van de AirTag. Onlangs bracht Apple al een nieuwe firmware-update uit. De AirTag piept nu harder als hij door jouw iPhone als ‘onbekend’ is bestempeld. Hij moet dan wel voor een langere tijd in je buurt zijn geweest.

Een eerdere update zorgde al voor een waarschuwing op je iPhone bij een onbekende AirTag. Dit maakte de familie in Disney World ook mee.

Apple AirTag kopen

Toch blijft de AirTag een enrom handig apparaatje. Als je iets kwijt bent heb je het binnen no time gevonden. Wil je er eentje kopen? Check dan onze AirTag-prijzenvergelijker.

