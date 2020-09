AirTag: 6 verwachtingen voor Apples eerste tracker

Tegelijk met de iPhone 12 zou ‘ie onthuld worden: de AirTag. Apples eerste echt nieuwe apparaat in lange tijd gaat jou helpen om verloren spullen makkelijk terug te vinden. In dit artikel zetten we onze verwachtingen voor de AirTag uiteen.

Wat is de AirTag?

De AirTag is een bluetooth-tracker; een apparaatje dat een signaal uitzendt dat opgevangen kan worden door je iPhone. Door de tracker bijvoorbeeld in je rugzak te stoppen kun je op je iPhone precies zien waar deze zich bevindt. Inmiddels is al heel wat informatie uitgelekt, en dit bundelen we in onze AirTag-verwachtingen.

1. Centrale plek in Zoek Mijn-app

Uit gelekte icoontjes en afbeeldingen van iOS 13 is gebleken dat de AirTag een centrale plek krijgt in de Zoek Mijn-app, die standaard op je iPhone staat.

Net als je andere Apple-apparaten zie je straks de exacte locatie van de AirTag op een kaart verschijnen. Door erop te tikken kun je een routebeschrijving opvragen, een melding krijgen als de Tag gevonden wordt, of het apparaat als verloren opgeven.

2. Volledig waterdicht met simpel design

Omdat je de AirTag altijd en overal wil kunnen terugvinden, heeft Apple voor een simpel design gekozen. De AirTag ziet er eruit als een kleine witte schijf met in het midden het Apple-logo. Op de tracker zijn geen aansluitingen of andere ingangen aanwezig. Dat zorgt er ook voor dat het apparaatje goed bestand is tegen de elementen.

Volgens geruchten is de AirTag namelijk volledig waterdicht. Ook zou de tracker opgewassen zijn tegen grote hoeveelheden stof. Dat is fijn, want hierdoor overleeft het apparaatje in theorie zelfs de meest stoffige rugzak.

3. Draadloos op te laden, net als de Apple Watch

Omdat er als gezegd geen aansluitingen op de Tag aanwezig zullen zijn, is er ook geen plek voor een Lightning-kabel. In plaats daarvan is het accessoire straks gemakkelijk op te laden zoals je dat ook met een Apple Watch doet. Je legt het apparaatje simpelweg op een draadloze lader.

Als we naar de vermoedelijke vorm kijken, zou het goed kunnen dat je de Tag gewoon op dezelfde lader als de Apple Watch legt, waardoor hij magnetisch en goed blijft zitten.

Zo wordt een Apple Watch opgeladen.

4. Speciale AR-functie om de Tag snel te vinden

Ben je de Tag kwijt? Dan is het kaartje in de Zoek Mijn-app voldoende om ongeveer te weten waar hij is gebleven. Een dergelijke kaart wordt echter een stuk minder bruikbaar als je in hetzelfde gebouw bent als waar de Tag zich bevindt.

Zodra je dichtbij de Tag komt, kun je volgens geruchten dan ook een speciale AR-functie gebruiken. Met een druk op de knop wordt de camera van de iPhone geopend, waarmee je dankzij augmented reality kunt zien waar de Tag uithangt. Zo zal er een icoontje boven de bank verschijnen, of voor de deur van de kast waar je ‘m per ongeluk in hebt laten liggen.

5. Extra nauwkeurig dankzij Ultra-Wideband-techniek

Het succes van de AirTag hangt uiteraard samen met hoe nauwkeurig je de locatie van het apparaatje kunt achterhalen. Daar is Apple zich gelukkig ook bewust van, want uit meerdere geruchten blijkt dat het bedrijf de Ultra-Wideband (UWB) techniek wil gebruiken.

Deze technologie is ook aanwezig in de iPhone 11, iPhone 11 Pro en 11 Pro Max. Ultra-Wideband is een zeer nauwkeurige techniek die radiosignalen uitzendt in een klein gebied, zodat het weinig stroom kost.

Hiermee kan een iPhone beter zijn plaats bepalen binnenshuis, zodat de techniek nauwkeuriger werkt dan bluetooth of wifi. Door de AirTag ook uit te rusten met UWB, kan de locatie ervan heel precies worden vastgesteld. Een stuk beter dan hoe soortgelijke trackers (zoals bijvoorbeeld die van Tile) dat doen met bluetooth.

Een iPhone met UWB en de Apple Tag kunnen de afstand tot elkaar tot in detail in kaart brengen. Dit gebeurt door de tijd te berekenen die een radiogolf nodig heeft om van het ene naar het andere apparaat te reizen. Daarmee kan een iPhone je tot 5 centimeter van de Tag brengen. Om een beeld te geven: die nauwkeurigheid is zo’n 100 keer beter dan bluetooth en wifi, die bij een afstand van 5 meter al moeite krijgen.

6. Onthulling tijdens iPhone 12-event?

We horen al maanden geruchten over de komst van de AirTag en volgens meerdere insiders wordt de compacte tracker tegelijk met de iPhone 12 aangekondigd. Dat zal dus waarschijnlijk begin oktober zijn.

Normaliter staat september altijd in het teken van de nieuwe iPhones, maar daar komt dit jaar verandering. Door corona draait september nu ‘slechts’ om een nieuwe iPad (2020), iPad Air 2020, Apple Watch 6 en de goedkopere Apple Watch SE. De iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en vermeende iPhone 12 mini zouden pas in oktober worden aangekondigd.

