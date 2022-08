Apple AirTag bijna overal uitverkocht – hier krijg je hem nog wel

Het is misschien het populairste Apple-product van het moment: de AirTag. Mensen kopen de tracker massaal voor op vakantie – en de AirTag is bijna overal uitverkocht. Waar kun je hem nog wél kopen?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag bijna overal uitverkocht

Op 8 juli tipten we het al: koop voor vertrek een Apple AirTag. Voor iPhone-gebruikers is het een ideale gadget om je waardevolle spullen te traceren. Stop je hem in je koffer, dan zie je altijd waar je bagage uithangt. Wel zo fijn in deze tijden van kofferchaos op vliegvelden.

Ideaal van de AirTag is dat het complete netwerk van Apple-apparaten wordt benut om de locatie te bepalen. Ben je zelf niet in de buurt van de AirTag (op 100 meter of verder) dan maakt de tracker contact met andere nabijgelegen iPhones en iPads. Zo blijf je ook op grote afstand zien wat de locatie van je tas, koffer of portemonnee is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar is hij nog verkrijgbaar?

De AirTag maakt steeds meer naam als ideale reis-gadget. Dat is ook te zien in de online winkels, want de AirTag is bijna overal uitverkocht. Bol.com is een van de weinige winkels waar hij op het moment van schrijven nog leverbaar is tegen een goede prijs: 41,99 euro per stuk. Ook bij Belsimpel is de tracker op voorraad, maar daar betaal je 54,95 euro.

De grote vraag drijft de prijs op. De tracker lag op 30 april 2021 voor het eerst in de winkels, voor een prijs van 35 euro. Nu gaat hij in de meeste winkels nog zelden voor onder de 40 euro over de virtuele toonbank.

Overigens is de AirTag ook bij de (online) Apple Store te bestellen, tegen de reguliere prijs van 35 euro. De levertijd is echter vrij lang: een tot twee weken.

De beste prijzen

Wil je in één oogopslag zien waar je de AirTag kunt kopen, en tegen welke prijzen? Bekijk het in onze AirTag prijsvergelijker.