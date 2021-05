De eerste AirTag teardown is een feit. Hierdoor hoef je niet zelf het trackingaccessoire uit elkaar halen, maar weet je toch hoe de AirTag in elkaar steekt.

Lees verder na de advertentie.

AirTag: waterdicht en toch eenvoudig te openen

De eerste AirTags worden vanaf nu geleverd met vele ‘unboxing’-video’s én de eerste teardown als gevolg. In een veertien minuten durende video haalt het Japanse YouTube-kanaal Haruki de AirTag van Apple uit elkaar.

De video toont allereerst hoe je met een eenvoudige handeling de batterij van de tracker vervangt: druk met twee vingers op het metalen gedeelte en maak een ronddraaiende beweging. De knoopcel batterij wordt hiermee zichtbaar en verwisselbaar. Ondanks dat het mogelijk is om de AirTag zo eenvoudig te openen, blijft het accessoire toch erg waterbestendig. Het apparaatje kan namelijk tot dertig minuten in één meter diep water liggen.

Na het verwijderen van de batterij wordt de plastic binnenkant van de AirTag zichtbaar. Dit kun je vervolgens vrij gemakkelijk openen met bijvoorbeeld een pincet. De belangrijkste onderdelen, zoals de U1-chip en Bluetooth zijn samengevoegd in een compact schijfje.

Het interessantste onderdeel van de teardown is de speaker, omdat de AirTag geen speakergaatjes heeft. De video toont hoe de behuizing dienst doet als een soort klankkast. De spoel in het midden speelt waarschijnlijk een belangrijke rol bij het produceren en versterken van geluid.

Verschillende AirTag-mogelijkheden

Is het nog niet helemaal duidelijk wat een AirTag precies is? We leggen je alles uit in onze AirTag FAQ. Daarnaast vergelijken we het nieuwste apparaatje van Apple met de Tile en Samsung SmartTag. Ook vertellen we je op welke manieren je de AirTag in je leven integreert. Deze bluetooth-tracker is namelijk op veel manieren in te zetten, niet enkel om je sleutels terug te vinden.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste Apple-nieuwtjes? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.