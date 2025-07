De AirTag heeft een nieuwe functie (die perfect is voor je vakantie)

Apple heeft de AirTag een nieuwe functie gegeven in iOS 18.2 en die is handig als je binnenkort op vakantie gaat. We laten zien hoe het werkt.

De AirTag heeft een nieuwe functie

Een van de populairste toepassingen van de AirTag is het gebruik als bagagetracker. Luchtvaartmaatschappijen raken dagelijks bagage kwijt en dankzij de AirTag heb je een eenvoudige manier om je koffers toch snel weer terug te vinden. Sinds kort heeft Apple deze toepassing nog beter gemaakt met een nieuwe functie genaamd ‘Deel objectlocatie’. In de Zoek mijn-app kun je nu tijdelijk de locatie van een AirTag of ander item delen met iemand anders.

Het mooie van deze nieuwe functie van de AirTag, is een speciale component voor luchtvaartmaatschappijen. Apple werkt namelijk samen met luchtvaartmaatschappijen om AirTag-ondersteuning in hun klantenservice te integreren. Als jouw bagage zoekraakt, kun je in feite tijdelijk de locatie van een AirTag delen met de luchtvaartmaatschappij, zodat zij deze sneller kunnen terugvinden. Zodra je jouw bagage weer terug hebt, wordt de locatielink van de luchtvaartmaatschappij ook automatisch weer uitgeschakeld.

Zo werkt de nieuwe functie

Als jouw AirTag of een ander apparaat met Zoek mijn tijdens een reis zoekraakt, kun je de volgende stappen volgen om het apparaat weer terug te vinden.

Open de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad of Mac;

Tik op het tabblad ‘Objecten’;

Selecteer de AirTag of een ander zoekgeraakt object;

Scrol naar beneden en tik op ‘Deel objectlocatie’;

Volg de instructies om het delen te activeren.

Je krijgt nu een URL die je kunt delen met de luchtvaartmaatschappij, zodat zij de AirTag zelf ook kunnen volgen. Elke luchtvaartmaatschappij heeft haar eigen methode voor het delen van de link, maar over het algemeen bieden luchtvaartmaatschappijen een optie voor delen aan als onderdeel van hun klantenservice. De luchtvaartmaatschappijen die op dit moment de nieuwe functie van de AirTag ondersteunen, zijn:

United

Delta

British Airways

Lufthansa

Air Canada

Air New Zealand

Turkish Airlines

Aer Lingus

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Swiss

Eurowings

Iberia Airlines

JetBlue

Er zullen in de toekomst ongetwijfeld nog meer luchtvaartmaatschappijen bij komen.

AirTag kopen?

