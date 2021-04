Paarse iPhone 12 en AirTag pre-orderen: zo vis je niet naast het net

Vandaag om 14:00 uur gaat de pre-order van de paarse iPhone 12 en AirTag los. Vanaf dan kun je de kersverse Apple-tracker en frisse iPhone 12 vooruitbestellen, waarna ze een week later bezorgd worden. Omdat je niet de enige bent die gaat bestellen, delen we hierbij wat pre-order tips.

AirTag en iPhone 12 paars pre-order: zo verloopt je bestelling soepel

Afgelopen Apple-event verraste het bedrijf door een nieuwe kleur voor de iPhone 12 te introduceren: paars. Je kunt het toestel daarom nu in zes frisse kleuren kopen. Ook de iPhone 12 mini is in het paars verkrijgbaar.

Vanaf vandaag kun je ook de AirTag vooruitbestellen. Deze compacte speurneus bevestig je bijvoorbeeld aan je tas, waarna je deze altijd kunt terugvinden via de Zoek mijn-app op je iPhone en iPad.

De AirTag en iPhone 12 pre-order begint vandaag (23 april) om 14:00 uur. De daadwerkelijke release vindt een week later plaats. Het verleden leert ons dat nieuwe Apple-spullen altijd in no-time zijn uitverkocht, dus is het belangrijk om jezelf goed voor te bereiden. Hierbij 5 tips voor een zo soepel mogelijke AirTag en iPhone 12 pre-order.

1. Zet je wekker iets voor 14:00 uur

De allerbelangrijkste tip voor de AirTag en iPhone 12 pre-order is simpel: zorg dat je er op tijd bij bent. Apple-producten zijn ongekend populair en het is een raadsel hoe groot de voorraden zijn. Zorg er daarom voor dat je ruim voor 14:00 uur klaar zit achter je pc.

De Apple Store gaat altijd offline in aanloop naar hét bestelmoment. Zodra de korte wijzer de twee raakt, gaat de winkel weer open en is het belangrijk om de paarse iPhone 12 of AirTag zo snel mogelijk te bestellen. Wie treuzelt, loopt het risico lang te moeten wachten op haar of zijn bestelling. De levertijden voor nieuwe Apple-producten lopen namelijk altijd ontzettend snel op.

2. Beslis vooraf: welk model en hoeveel opslag heb je nodig?

Maak daarom ruim voor 14:00 uur je keuze. Ga je voor de iPhone 12 in het paars, of de iPhone 12 mini? Beslis ook alvast hoeveel opslagruimte je nodig hebt. De keuze bestaat uit 64, 128 en 256GB. Het instapmodel is uiteraard het goedkoopst.

In onderstaande tabel zie je de adviesprijs per model en uitvoering. Let wel op, want dit zijn de officiële adviesprijzen van Apple. Grote kans dat je de paarse iPhone 12 (mini) bij andere aanbieders voor tientallen euro’s minder kunt bestellen. Kijk vooraf dus even goed rond!

Opslag iPhone 12 iPhone 12 mini 64GB 912,10 euro 812,10 euro 128GB 962,10 euro 862,10 euro 256GB 1082,10 euro 982,10 euro

Ga je de AirTag kopen? Dan heb je geen last van keuzestress: de speurneus komt maar in één kleur. Bedenk vooraf wel hoeveel je er nodig hebt. Een losse AirTag kost 35 euro, maar je kunt er ook gelijk vier kopen voor 119 euro. Je bespaart hierdoor in totaal dus ruim twintig euro.

3. Waar ga je bestellen?

Ook belangrijk: waar ga je de iPhone 12 in paars of AirTag bestellen? Je hebt namelijk een hoop keuze. Om 14:00 uur start niet alleen de pre-order in de Apple Store, maar ook bij Nederlandse webshops.

Kijk daarom nu alvast waar je wil kopen. Of spreid je kansen door meerdere tabbladen te openen met daarin de bestelpagina’s van verschillende webshops. Mocht je favoriete paarse iPhone 12 (mini) of AirTag ergens zijn uitverkocht, dan heb je op die manier altijd nog een back-up.

Zorg er in ieder geval dat je alvast bent ingelogd bij de webshop waar je de iPhone 12 of AirTag gaat kopen. Je wil niet in de haast nog een account moeten aanmaken. Controleer direct ook of je adresgegevens kloppen. Ook dit scheelt tijd tijdens het bestelproces.

Hieronder hebben we enkele winkels op een rij gezet waar je de paarse iPhone 12 (mini) en AirTag kunt aanschaffen.

Pre-orderen bij: iPhone 12 paars iPhone 12 mini paars Amac Bestellen Bestellen Belsimpel Bestellen Bestellen Bol.com Bestellen Bestellen Coolblue Bestellen Bestellen YourMacStore Bestellen Bestellen MediaMarkt Bestellen Bestellen

AirTag kopen:

4. Oude iPhone inleveren? Bereken de inruilwaarde!

Ga je overstappen van een oude iPhone naar de iPhone 12 (mini)? Dan is het misschien interessant om ‘m in te ruilen bij Apple. Door je oude toestel weer in te leveren krijg je namelijk korting op je nieuwe smartphone.

Hoe hoog de korting is, hangt af van je huidige model, opslaghoeveelheid en de uiterlijke staat. Een zo goed als compleet gave iPhone 11 is uiteraard veel meer waard dan een iPhone 6 met allerlei barsten in het scherm. Wil je weten hoeveel je oude iPhone waard is? Check dan onderstaand artikel.

→ Lees: Tip: Zoveel korting krijg je op een nieuwe iPhone als je een oude inruilt

5. Check de betaallimiet en download de Apple Store-app

Een kleine, maar wel heel belangrijke pre-order tip: kijk van tevoren of je een daglimiet voor internetbankieren hebt, en pas deze eventueel (tijdelijk) aan als deze te laag is. Hiermee voorkom je dat je straks je iPhone 12 niet kunt afrekenen, omdat je bijvoorbeeld een betaallimiet van 500 euro per dag hebt.

Ga je de AirTag of paarse iPhone 12 (mini) bij Apple zelf bestellen? Doe dat dan niet alleen via de website, maar installeer ook de Apple Store-app. De ervaring leert namelijk dat je hier makkelijker en sneller door de (eventuele) wachtrij komt.

Alvast veel plezier met je nieuwe iPhone 12 of AirTag! De redactie van iPhoned hoopt dat je soepeltjes door het bestelproces rolt.

