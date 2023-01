Opmerkelijk: AirTag redt het leven van een hond

Een Amerikaanse viervoeter is na een levensgevaarlijk avontuur weer terug bij zijn baasje. Na een flinke overstroming wist de brandweer dankzij een AirTag het leven van de hond te redden.

AirTag redt leven van een hond

Het zal je maar gebeuren: trouwe viervoeter Seamus ontsnapte tijdens een wandeling en viel in een flinke afvoerput voor het regenwater. De hond kwam daarna terecht in een waterbassin en wist uiteindelijk in een van de rioolbuizen te klimmen.

Seamus had gelukkig een AirTag in zijn halsband zitten. Hierdoor konden de reddingsmedewerkers de verloren hond terugvinden. De Australische herder was meer dan anderhalve kilometer verwijderd van zijn oorspronkelijke locatie.

Het beestje zat uiteindelijk opgesloten, onderin in een rioolbuis. Volgens de Facebook-pagina van de San Bernardino County Fire Department konden ze de hond vinden dankzij ‘zijn AirTag en een identiteitsplaatje’.

Apple AirTag in het kort

Apple heeft de AirTag bedacht voor het terugvinden van je zoekgeraakte spullen. Het bedrijf raadt het af om de AirTag te gebruiken voor het opsporen van je weggelopen hond of kat.

Dat komt omdat de AirTag andere iPhones gebruikt om de locatie weer te geven. Het apparaatje heeft zelf geen GPS-functionaliteit. Toch heeft dat honden- en katten-eigenaren niet weerhouden om een AirTag in de halsband van hun viervoeter te stoppen.

