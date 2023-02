AirTag voor hond of kat: goed idee of niet?

De voordelen van AirTags zijn evident, maar is het ook aan te raden om er een aan je hond of kat vast te maken?

AirTag voor hond of kat

Er zijn inmiddels allerlei halsbanden te koop waar je een AirTag in kunt stoppen. Dat impliceert dat er vraag naar is en dat er dus veel mensen zijn die het een goed idee vinden om hun hond of kat te voorzien van een AirTag.

Dat is zonder meer begrijpelijk. Maar het is ook goed om te weten hoe een AirTag precies werkt. Een AirTag is namelijk niet voorzien van gps, maar maakt gebruik van andere Apple-apparaten in de buurt om de locatie te bepalen. Er moet dus wel een geüpdate iPhone, iPad of Mac in de buurt zijn, anders werkt het niet.

Voordelen van een AirTag voor huisdieren

Op veel plekken in Nederland zal een AirTag in de halsband van je hond dus prima werken. Er zijn dan ook meer dan genoeg voorbeelden van positieve ervaringen. Zo heeft de brandweer in Amerika onlangs het leven van een hond weten te redden dankzij de AirTag die het beestje om had.

Nadelen van een AirTag voor hond of kat

Eén nadeel wat we al genoemd hebben, is dat een AirTag niet per se altijd overal werkt. Als je hond zo ver is weggelopen dat hij zich in een soort niemandsland bevindt, kun je het wel vergeten. Maar er is nog een belangrijker nadeel.

Het blijkt namelijk relatief vaak voor te komen dat honden AirTags opeten. Zo liet Colin Mortimer onlangs de AirTag van zijn hond Sassy een geluid afspelen omdat die niet meer in de halsband zat. Tot zijn verrassing kwam het geluid uit de maag van zijn trouwe viervoeter.

Advies van Apple

Apple heeft al vaker aangegeven dat AirTags zijn bedoeld voor spullen en niet voor huisdieren. Vermoedelijk wil Apple niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke ongelukken, want als het fout gaat kunnen de gevolgen groot zijn. Er zit een batterij in een AirTag en dat is uiteraard geen gezonde snack voor een hond.

Dat neemt niet weg dat het wel handig is om een AirTag aan je huisdier vast te maken. Wil je het uitproberen, zorg er dan voor dat de AirTag volledig in de halsband zit geïntegreerd, zoals bij de halsband van Vulpes. In dat geval zijn de risico’s te overzien. Het gaat vooral fout wanneer de AirTag als een label aan de halsband bungelt en ergens achter kan blijven haken, of er door een andere hond af gebeten kan worden.

AirTag kopen

Heb je nog een AirTag nodig? Wij hebben de beste prijzen al voor je opgezocht in onze AirTag-prijzenvergelijker.

