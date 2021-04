AirTag hoesjes: 5 stevige accessoires om door een ringetje te halen

De AirTag helpt jou om je spullen terug te vinden, maar dan moet je hem wel stevig kunnen bevestigen. Deze AirTag hoesjes en accessoires helpen jou een handje.

Lees verder na de advertentie.

AirTag hoesjes: deze beschermen de tracker

De AirTag is vanaf vandaag te bestellen, maar omdat er geen gaatje in de tracker zelf zit, zullen veel mensen een hoesje nodig hebben om ‘m effectief te gebruiken. Daarmee maak je ze immers gemakkelijk vast aan een tas of sleutelbos. Zowel Belkin als Apple hebben al hun eigen AirTag-accessoires gemaakt. Wij hebben onze favorieten op een rijtje gezet.

1. Belkin-houder met bandje

Omdat je deze hoes met een meegeleverd bandje vast kunt maken, is deze heel gemakkelijk aan andere dingen te bevestigen. Aan een koffer bijvoorbeeld, of een drinkfles of rugzak.

De houder is in de kleuren wit, zwart, blauw en roze verkrijgbaar via de Apple Store van Apple. Je betaalt er per hoesje 13,95 euro voor.

2. Belkin-houder met sleutelhanger

Deze houder van Belkin ziet er bijna hetzelfde uit als degene hierboven. Met als belangrijkste verschil dat deze in plaats van een touwtje wordt meegeleverd met een ringetje.

Dat maakt hem makkelijker om aan je sleutelbos te bevestigen. Ook voor deze Belkin-houder ben je 13,95 euro kwijt.

3. Apple AirTag Loop – Electric Orange of Sunflower

Dit stijlvolle AirTag-hoesje heeft een slim ontwerp: de hanger steek je bijvoorbeeld door het handvat van je rugzak heen en bevestig je daarna met de drukknop. Je bestelt hem voor 35 euro in de kleuren Electric Orange of Sunflower.

Bij Amac zijn beide kleuren nu verkrijgbaar met op het moment van schrijven een korte levertijd.

4. Apple AirTag Loop (leer) – (PRODUCT)RED

Deze versie van de Loop ziet er bijna precies hetzelfde uit, maar is van leer gemaakt. Dat maakt hem net iets steviger en geeft hem een wat robuuster uiterlijk. Je bestelt deze leren Loop voor 45 euro.

Dat maakt het meteen ook de duurste AirTag hoes in dit rijtje, wat hoogstwaarschijnlijk met het materiaal te maken heeft. Ook de iPad-hoezen van leer zijn met afstand het duurst in de Apple Store.

5. Apple AirTag sleutelhanger (leer) – Zadelbruin

Dit wat simpeler ogend hoesje is misschien nog wel de meest stijlvolle. De leren sleutelhanger heeft geen Loop maar een platte ring van roestvrij staal, zodat je hem gemakkelijk aan een sleutelbos of tas kunt hangen.

Voor deze hanger betaal je 39 euro bij Amac. De ring wordt meegeleverd.

Lees meer over de AirTag

De AirTag is vanaf vandaag te bestellen. De eerste exemplaren worden volgende week al geleverd. Met de tag kun je jouw spullen snel weer terugvinden dankzij de Zoek Mijn-app op Apple-apparaten. Wil je meer weten over de AirTag? Check dan ons overzicht met artikelen hieronder.