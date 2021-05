De AirTag is een enorm praktisch apparaatje, maar je moet hem wel stevig aan je tas of portemonnee kunnen maken. Voor het AirTag-hoesje van Apple betaal je meer dan voor de tracker zelf. Gelukkig zijn er ook alternatieven. Wij zetten 5 goedkopere AirTag hoesjes op een rijtje.

AirTag hoesjes: 5 goedkopere alternatieven

Omdat er geen gaatje in de tracker zelf zit, zullen veel mensen een AirTag hoesje nodig hebben om ‘m te gebruiken. De meeste mensen maken de AirTag immers aan hun belangrijkste spullen vast, zoals een sleutelbos, tas of portemonnee.

Apple verkoopt haar eigen AirTag hoesjes, maar deze zijn flink aan de prijs. Voor een leren AirTag-sleutelhanger betaal je nog meer dan voor de AirTag zelf. Gelukkig zijn andere webshops hier ook mee aan de slag gegaan en zijn er genoeg goedkopere alternatieven te vinden. We zetten de 5 beste voor je op een rij.

1. SHEIN siliconen AirTag hoesje

Zo ongeveer de goedkoopste AirTag houder die je kan vinden is die van de webwinkel SHEIN. Ze zijn in allerlei verschillende kleurtjes verkrijgbaar.

Zo heb je donkerrood, fel groen, oranje en lichtblauw. Houd je daar niet van? Dan zijn ze ook te bestellen in zwart en grijs. Dit is bijvoorbeeld handig als je meerdere AirTags voor verschillende spullen hebt.

Het is een siliconen hoesje en deze kun je bestellen voor maar 1,50 euro.

2. Amazon kunstleren AirTag case

Wil je een AirTag-case die veel lijkt op de leren Key Ring van Apple, maar wil je er niet de hoofdprijs voor betalen?

Bij Amazon zijn allerlei hoesjes te vinden die veel weg hebben van Apples leren AirTag hoesje, maar met een veel lagere prijs. Zo ook deze kunstleren AirTag hoesjes die in meerdere leuke kleuren verkrijgbaar is.

Je bestelt de AirTag-hoesjes per twee voor 5,18 euro.

3. Case2go siliconen transparante houder

De transparante siliconen houder van Case2go is gemaakt van stevig plastic. Door de iets opstaande rand om het metalen gedeelte van de AirTag krast deze minder snel dan bij de meeste hoesjes. Door het gladde siliconen materiaal kun je deze bovendien makkelijk schoonhouden.

De case is verkrijgbaar voor 9,95 euro.

4. SWOOP’s siliconen beschermhoes

Waar de houder van Case2go van harder, steviger siliconen materiaal is gemaakt, is de beschermhoes van SWOOP juist wat zachter en soepeler.

De beschermhoes is gemaakt van milieuvriendelijke siliconen. Het hoesje is ook makkelijk wasbaar, zodat je het makkelijk schoon kunt houden.

De SWOOP’s beschermhoes is via Bol.com verkrijgbaar voor 14,95 euro.

5. FSS siliconen bescherm case

Ben je op zoek naar een wat kortere sleutelhanger, dan is de FSS sleutelhanger misschien wel wat voor jou.

De sleutelhanger is rond met een klein gaatje voor de sleutelhanger. Dat maakt het beschermhoesje handig voor je (auto)sleutels of bijvoorbeeld voor je huisdier. De bescherm case is gemaakt van siliconen materiaal en is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Je vindt de FSS Apple AirTag bescherm case bij Bol.com voor 12,85 euro.

Met de AirTag kun je jouw spullen snel weer terugvinden dankzij de Zoek Mijn-app op Apple-apparaten. Wij vinden het apparaatje heel handig, maar niet per se onmisbaar. Hoe dat zit, lees (of zie) je in onze uitgebreide AirTag review.