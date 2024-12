De AirTag is een prima tracker, maar het grootste probleem is de batterij. Maar daar is nu een goede oplossing voor.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze gadget lost het grootste probleem van de AirTag op

Als je al langer een AirTag hebt, heb je vast al een keer de batterij moeten vervangen. De CR2032 knoopcel batterij in de AirTag heeft gemiddeld een levensduur van één jaar. Daarna moet je de AirTag openen en de batterij vervangen.

Het vervangen van de batterij is niet zo heel moeilijk, je drukt de AirTag in en draait hem vervolgens open. Je moet er dan wel voor zorgen dat je een knoopcel batterij hebt waar geen speciale coating omheen zit. Deze coating is bij sommige batterijen aangebracht om te voorkomen dat kinderen de batterij inslikken.

Je moet dan natuurlijk niet vergeten om regelmatig even te checken hoe het met de batterij in de AirTag is. Niets is vervelender dan je AirTag te checken in Zoek mijn wanneer je iets kwijt bent, en erachter komen dat de batterij de geest heeft gegeven.

Gelukkig is daar nu een oplossing voor. Elevation Lab heeft namelijk een nieuwe accessoire voor de AirTag gemaakt, genaamd TimeCapsule (19,99 dollar). Hiermee is de batterijduur van de AirTag opeens tien keer langer (10 jaar).

Je hoeft dan niet meer elk jaar de batterij van de tracker te vervangen. Vooral wanneer je meerdere AirTags gebruikt om bepaalde zaken voor langere duur te volgen komt de TimeCapsule je goed van pas.

De AirTag stop je in het apparaat, samen met twee AA batterijen. Daarna kan je AirTag zo’n tien jaar vooruit! Ook handig om te weten: de TimeCapsule is volledig waterdicht. Dus je kunt hem gerust onderdompelen. Er kleeft wel een nadeel aan, want hij is wat groter dan een AirTag. Dus als je de AirTag (met TimeCapsule) aan je sleutelbos wilt hangen moet je daar wel rekening mee houden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag kopen

Heb je nog geen AirTag? Maar wil je er eigenlijk wel een hebben? Of heb je een paar nieuwe nodig? We hebben de beste prijzen al voor je opgezocht in onze AirTag-prijzenvergelijker. Zo weet je in ieder geval dat je niet teveel betaalt!