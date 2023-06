AirTag delen: in iOS 17 kan het eindelijk (en zo werkt het)

Normaal kun je de locatie van je AirTag alleen op je eigen Apple-device checken. Vanaf iOS 17 is dat anders en kun je de AirTag eindelijk met anderen delen.

AirTag delen: eindelijk kan het

Tot nu toe was het nooit mogelijk om jouw AirTag met anderen te delen. Dat was niet handig als je bijvoorbeeld samen één koffer deelt tijdens een vakantie, of wanneer je een AirTag op een (gedeelde) fiets hebt verstopt.

Vanaf iOS 17 is dat niet meer, want dan wordt het mogelijk om wél een AirTag te delen met anderen. De AirTag kun je dan met maximaal vijf andere personen delen. Handig als je bijvoorbeeld met je vrienden op stedentrip gaat. Je stopt een AirTag in je busje en iedereen weet altijd waar hij geparkeerd staat.

Overigens is het delen van de kleine trackers niet beperkt tot de mensen uit je gezin. Je kunt namelijk met ieder willekeurig persoon de AirTag delen. Diegene moet dan wel een Apple-apparaat hebben, zoals een iPhone, iPad of Mac.

Meer dan alleen AirTag delen in iOS 17

Het leuke van deze nieuwe functie is dat je niet alleen een AirTag kunt delen in iOS 17. De functie werkt ook met de andere apparaten die je normaal in de ‘Zoek mijn’-app vindt.

iOS 17 in het kort

Met iOS 17 komen er een paar toffe nieuwe functies naar je iPhone. Zo zijn de apps Telefoon, FaceTime en Berichten flink bijgewerkt. Daarnaast is de functie van het toetsenbord beter geworden en heeft Safari een flinke update gekregen.

Kantel je de iPhone, dan krijg je schermvullende informatie te zien. Handig wanneer je jouw iPhone op je nachtkastje, aanrecht of bureau legt. Je kunt hem dan als een soort informatie-hub gebruiken en verschillende soorten klokken, favoriete foto’s of widgets laten zien.

Lees meer: iPhone als nachtklok – dit is de nieuwe Stand-by modus in iOS 17

Verder heeft AirDrop een nieuwe functie met NameDrop, de Gezondheid-app heeft nieuwe functies, Apple Music bevat gemeenschappelijke playlists en nog veel meer.