AirTag bijna leeg? Apple schrapt batterij-icoontje in iOS 15.6

Apple heeft in iOS 15.6 het batterij-icoontje van de AirTag verwijderd uit de app Zoek mijn. Wij leggen uit hoe je er nu achterkomt of je AirTag bijna leeg is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag batterij-icoontje

iOS 15.6 komt met een onaangename verrassing voor veel AirTag-gebruikers: het huidige batterijniveau van de tracker kan niet meer gecontroleerd worden. Apple heeft het batterij-icoontje verwijderd uit de app Zoek mijn van de nieuwste update, en dat geldt ook voor iPadOS 15.6, macOS 12.5 en watchOS 8.7. Het icoontje is ook verdwenen uit de bèta van iOS 16. Oudere versies van de besturingssystemen blijven echter het oplaadniveau van de AirTag tonen.

Waarschuwing als AirTag batterij bijna leeg is

Maar hoe kom je dan erachter of de batterij van de AirTag aan vervanging toe is, voordat het te laat is? Apple laat weten dat je een waarschuwing blijft krijgen als de batterij van de AirTag bijna leeg is. In dat geval verschijnt in de Zoek mijn-app ook weer een klein, rood batterij-icoontje dat je herinnert om de batterij te verwisselen. Krijg je geen melding en staat er geen icoontje? Dan is er niets aan de hand.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is overigens een feature – en geen bug – zo blijkt uit een support-document van Apple. Het bedrijf heeft daar verwijzingen naar het batterij-icoontje van de AirTag geschrapt. Een reden voor de onverwachte verandering is nog niet gegeven.

Het blijft gokken, maar er waren de laatste maanden wel een aantal meldingen dat het oplaadniveau van de AirTags onjuist wordt weergegeven. De enige mogelijkheid om dat te corrigeren, was om de AirTag te resetten. Hierdoor hebben sommige gebruikers de batterij waarschijnlijk te vroeg vervangen. Zonde van je geld en voor het milieu.

AirTag met CR2032-knoopcel

Elke AirTag bevat de knoopcelbatterij CR2032 (3V). Volgens Apple moeten deze meestal na ongeveer een jaar vervangen worden, maar in de praktijk gaan de batterijen aanzienlijk langer mee.

Het vervangen van de batterij brengt ook een klein veiligheidsrisico met zich mee. Vooral ouders van kleine kinderen moeten er op letten dat de AirTags na het vervangen van de batterij weer goed gesloten zijn, anders is het vrij gemakkelijk om bij de knoopcel te komen. En kinderen zijn van nature nieuwsgierig natuurlijk.

Ook mogen er van Apple geen knoopcellen met zogeheten Bitrex-coating gebruikt worden. Deze knoopcellen, vaak met de extra vermelding ‘Baby Secure’ op de verpakking, hebben een bijzonder bittere smaak en maken verslikken zo goed als onmogelijk. Maar helaas werken ze niet goed in AirTags.