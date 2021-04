De AirTag werd dinsdag onthuld en is nu al te reserveren in Nederland. Hier lees je alles over de AirTag pre-order en de beste deals in Nederland.

AirTag bestellen in Nederland: pre-order gestart

We hebben er heel lang op gewacht, maar nu de AirTag officieel is onthuld hoef je er niet lang meer op te wachten. Stipt om 14:00 uur is de AirTag pre-order van start gegaan. De eerste exemplaren worden op 30 april geleverd, maar let op: dit geldt alleen voor de eerste voorraad. Meestal loopt de levertijd al snel op, dus wees er snel bij als je van plan bent om een AirTag te bestellen.

De AirTag is verkrijgbaar als een setje van één of een pakket van vier. De adviesprijs is 35 euro of 119 euro voor vier Tags. In het onderstaande overzicht hebben we de beschikbare prijzen op een rijtje gezet. Let daarbij goed op de levertijd, want die kan al snel verspringen. Check dus altijd dat je ergens bestelt met een zo kort mogelijke verzendperiode.

Pre-order: bestel de AirTag bij de volgende webwinkels

Meer weten over de AirTag

De AirTag is de slimme tracker van Apple. Het kleine apparaatje zendt een signaal uit dat opgepikt kan worden door de Zoek Mijn-app van je Apple-apparaten. Zo kun je de exacte locatie ervan bepalen. Stop er dus eentje in je tas of hang ‘m aan je sleutelbos en je raakt ze nooit meer kwijt.

De AirTag wordt geleverd met een batterijtje die gemiddeld een jaar meegaat. Daarna hoef je de AirTag gelukkig niet weg te gooien: je kunt deze simpelweg vervangen met een nieuwe batterij door de bovenkant van de Tag los te schroeven.

Lees verder over de AirTag