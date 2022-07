Apple AirTag helpt met terugvinden gestolen auto

De AirTag is de laatste tijd erg vaak negatief in het nieuws, maar gelukkig horen we ook positieve verhalen. Zo hielp een Apple AirTag met het terugvinden van een gestolen auto!

AirTag helpt terugvinden gestolen auto

Vorige week heeft een AirTag de politie in Memphis (Tennessee) geholpen bij het terugvinden van zijn gestolen voertuig. Nadat er eerder deze maand was ingebroken in zijn auto, besloot Joshua Wylie een AirTag in zijn voertuig achter te laten.

De man installeerde ook een bewakingscamera in het raam van zijn appartement. Deze filmde dag en nacht de auto. Deze camera legde alleen vast hoe de auto werd meegenomen. Het was de AirTag die hielp bij het terugvinden van de gestolen auto.

AirTag kopen om auto op te sporen

Het is dus best wel slim om een Apple AirTag te kopen en in je auto achter te halen. Je kunt de AirTag ook gebruiken om het terugvinden van je auto op een grote parkeerplaats makkelijker te maken. De tracker van Apple is natuurlijk ook handig om in je koffer te stoppen wanneer je op vakantie gaat.

AirTag vaak gebruikt bij stalking

De AirTag van Apple is al enorm vaak voorbij gekomen op iPhoned.nl. Helaas vaker negatief dan positief. Het is een tracker in de vorm van een muntje die je helpt bij het terugvinden van verloren voorwerpen. Jammer genoeg wordt de AirTag regelmatig ingezet bij stalking en niet waar hij eigenlijk voor bedoeld is.

Apple had daar ook genoeg van en voerde al een paar updates uit om het stalken moeilijker te maken. Zo piept de AirTag nu harder. Hiermee hoor je sneller wanneer er een onbekende AirTag in jouw buurt is. Het is dan ook fijn dat de AirTag regelmatig in het nieuws komt met een positief verhaal over het terugvinden van een gestolen auto.

