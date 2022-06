Vrouw gebruikt Apple AirTag om haar vriend te tracken … en te vermoorden

Apple AirTags zijn weer in verband gebracht met stalking. Een vrouw heeft haar vriend met het apparaatje gevolgd en vermoord. Lees in dit artikel meer.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple AirTag gebruikt in moordzaak

De AirTag van Apple is nu al meer dan een jaar op de markt met wisselend succes. Aan de ene kant verliezen een stuk minder mensen hun dierbare bezittingen, aan de andere kant horen we veel verhalen van stalking-incidenten. Daar is nu nog een extra vervelend horrorverhaal bijgekomen.

Een vrouw in de Amerikaanse staat Indiana heeft haar vriend gestalkt met behulp van een Apple AirTag en hem daarna vermoord. De reden? De vriend had een affaire.

AirTag gebruikt om vriend te volgen

De vrouw vertelde dat ze een AirTag bij haar vriend in de tas had gestopt. Zo kon ze hem naar een café volgen waar haar vriend met een andere vrouw had afgesproken. Er volgde een ruzie en het stel werd buiten de deur gezet. Op de parkeerplaats stapte de vrouw in haar auto en reed ze haar vriend dood.

Vervolgens reed de woeste vriendin naar de vrouw met wie haar vriend een affaire had. Gelukkig was de politie was op tijd ter plekke. De vrouw is vervolgens beschuldigd van moord.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoewel de AirTag niet per se gebruikt is voor de moord, is het wel de zoveelste keer dat er een nare bijsmaak zit aan het gebruik van het tracker-apparaat van Apple. Er zijn de afgelopen tijd talloze meldingen geweest over mensen die de AirTags van Apple op onbedoelde manieren gebruiken.

Apple blijft achter de feiten aanlopen rondom deze incidenten van stalking met de AirTags. Toch probeert het bedrijf het probleem op te lossen met nieuwe firmware-updates. Zo piept de AirTag nu harder als hij door jouw iPhone als ‘onbekend’ is bestempeld. Voor deze functie moet deze AirTag wel een langere tijd op jouw locatie zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een andere maatregel van Apple is de lancering van een Android-app. Deze kan scannen of er toevallig een AirTag van iemand anders in de buurt is. Is dit het geval, dan geeft de app een seintje. Een eerdere update zorgde al voor deze waarschuwing voor stalking op je iPhone bij een onbekende Apple AirTag.

Lees meer: Stalken met Apple AirTags: familie gevolgd in Disney World

Toch denkt Apple er niet aan om te stoppen met de verkoop van de AirTags. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo blijft de verkoop van de tracker geleidelijk groeien. Apple zou volgens Kuo zelfs denken aan een nieuwe versie van populaire AirTag.

Lijken jou de AirTags, ondanks alle horror-verhalen, alsnog een goede koop? Check dan onze prijsvergelijker. De AirTag kost rond de 35 euro. We zien deze echter inmiddels veel goedkoper op de markt. Wij houden uiteraard voor jou bij waar de beste deal te vinden is.

Apple AirTag prijzen vergelijken Nieuw € 28,99 Bekijk beste prijs

Houd onze website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app voor al het laatste Apple-nieuws. Hou je meer van e-mails? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.