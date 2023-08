Alternatief voor de AirTag te koop bij de Action (maar is het wat?)

Bij de Action kun je nu een alternatief voor de Apple’s AirTag kopen. Voor nog geen twee euro heb je daarmee een tracker te pakken. Maar is het wat?

AirTag kopen bij de Action: is het wat?

De AirTag is natuurlijk een superhandig apparaatje waarmee je makkelijk je spullen kunt terugvinden. Het enige nadeel is dat de kleine trackers van Apple behoorlijk duur zijn. Vaak kosten ze per stuk zo’n 30 tot 35 euro. Koop je er een aantal tegelijk? Dan zijn ze vaak iets goedkoper, maar ook dan blijven ze nog steeds aan de prijzige kant.

Gelukkig komt Action nu met een veel goedkoper AirTag-alternatief op de proppen. Deze tracker kost slechts een fractie van de prijs. Voor 1,99 euro heb je er al een te pakken.

Op het doosje staat dat deze trackers wel een maximaal bereik van 10 meter hebben. Dus deze AirTag van de Action is bijvoorbeeld niet geschikt om een koffer te tracken wanneer je op vakantie gaat. Maar om bijvoorbeeld binnenshuis je sleutels te lokaliseren is deze tracker helemaal prima. Ook belangrijk om te weten: met deze trackers gebruik je niet de Zoek mijn-app van Apple, maar een bijbehorende app.

De tracker heeft een ingebouwde speaker en je verbindt hem via bluetooth met je smartphone of tablet. Om de tracker te lokaliseren kun je een geluid af laten spelen door op je iPhone in de app op een knopje te drukken. Naast de prijs heeft deze tracker van de Action overigens nog een voordeel in vergelijking met de AirTag. Hij heeft een opening waarmee je hem makkelijk aan bijvoorbeeld je sleutelbos kunt hangen.

Toch een echte AirTag kopen?

Ben je op zoek naar een echte AirTag? Of wil je gewoon een tracker die je véél verder kunt volgen? Dan kom je toch bij Apple’s AirTag. En is er ergens een AirTag-aanbieding? Dan vind je in onze AirTag-prijsvergelijker de beste prijs!

