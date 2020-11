Dat de eerste Apple-tracker eraan zit te komen, lijkt zo goed als zeker. Ditmaal laat een foto zien hoe het accessoire eruitziet waarmee je de AirTag bijvoorbeeld aan je sleutelbos koppelt.

Foto laat vermeende AirTag-accessoire zien

Het kiekje is online gezet door Twitter-gebruiker choco_bit, die in het verleden vaker juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelde. De zogeheten lekker neemt wel een slag om de arm en meldt dat we de foto met “een korreltje zout” moeten nemen.

Op de afbeelding zelf is de AirTag zelf niet te zien, maar wel een accessoire. Deze gebruik je vermoedelijk om de Apple-tracker bijvoorbeeld aan je sleutelbos te bevestigen. Het accessoire geeft verder weinig informatie over de AirTag zelf, afgezien van de ronde vorm.

9to5Mac denkt dat het AirTag-sleutelhanger legitiem is. De website claimt dat het lettertype overeenkomt met dat van Apple. Ook stelt men dat de kleur van het bandje exact overeenkomt met dat van de leren beschermhoes van de kersverse iPhone 12.

AirTag-release zo goed als zeker aanstaande

De tijd gaat uitwijzen of bovenstaande foto daadwerkelijk over de AirTag gaat, of niet. Feit blijft dat het mysterieuze Apple-apparaat de gemoederen al lange tijd bezighoudt. De AirTag duikt bijvoorbeeld al maanden op in geruchten, iOS-versies en we zagen meerdere renders van het apparaatje voorbijkomen.

Ook de U1-chip – die bijvoorbeeld in de Apple Watch Series 6, iPhone 11 en iPhone 12 zit – wijst erop dat het kersverse Apple-product spoedig gelanceerd wordt. Deze chip kan namelijk heel nauwkeurig de locatie van andere apparaten (lees: AirTag) met een U1-chip bepalen.

Als we de wandelgangen mogen geloven is de AirTag een compact, handzaam accessoire voor het terugvinden van spullen. Je stopt de tracker, zoals dit soort apparaatjes heten, bijvoorbeeld in je portemonnee of je hangt ‘m aan je sleutelbos. Vervolgens duikt de AirTag op in de Zoek mijn-app, zodat je de spullen kunt terugvinden.

Apple-event is vanavond

Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd barst het laatste Apple-event van 2020 los. Gaat de AirTag vanavond aangekondigd worden? Daar zijn de meningen over verdeeld. Wie op de hoogte wil blijven van alle aankondigingen schrijft zich in voor de iPhoned-nieuwsbrief. Onze redactie doet namelijk live verslag. Tot vanavond!