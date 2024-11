Volgens geruchten komt er een nieuwe versie van de AirTag uit in 2025. Maar welke nieuwe functies en upgrades krijgt deze nieuwe tracker?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag 2 komt in 2025 (en krijgt deze drie upgrades)

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt dat we de AirTag 2 ergens in het midden van 2025 kunnen verwachten. Volgens hem blijft het uiterlijk van de slimme Apple-tracker vrijwel gelijk. Hopelijk betekent dit ook dat je daarmee ook de accessoires voor de huidige AirTag kunt blijven gebruiken.

Gurman zei verder dat de AirTag drie upgrades gaat krijgen. Dit worden de verbeteringen voor de AirTag 2025:

Beter bereik;

Verbeterde draadloze chip;

Privacy-verbeteringen.

De verbeteringen voor het bereik en de nieuwe, draadloze chip hadden we ook wel verwacht. Maar wat die privacy-verbeteringen precies gaan worden moeten we nog even afwachten.

Het nieuwe model van de AirTag heeft volgens de geruchten B589 als interne codenaam gekregen. Bloomberg zegt verder dat het model op dit moment door Apple wordt getest. Dat betekent dat de nieuwe versie van de tracker vrij vlot op de markt kan verschijnen.

Gurman refereert ook nog even naar de berichten dat de AirTag regelmatig gebruikt wordt om mensen te stalken. En dan sommige bezitters zelfs de speaker die in de AirTag zit hebben uitgeschakeld. Hopelijk heeft Apple een oplossing in petto voor deze problemen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De AirTag verscheen in het begin van 2021. Maar de eerste geruchten dat Apple zou werken aan een tracker dateren alweer uit april van 2019. Toen had de AirTag ook een interne codenaam genaamd B389 en er waren verschillende referenties naar de AirTag te vinden in iOS 13.

AirTag kopen

De huidige AirTag is nu online te vinden voor € 33,95. Wil je er meer hebben? Dan is er vaak ook een pakket van vier stuks te koop waarmee je nog wat extra geld kunt besparen.