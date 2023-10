AirTag 2: wanneer is de release van Apple’s kleine tracker?

De AirTag is alweer een paar jaar oud, dus wanneer komt nou eigenlijk de AirTag 2? En welke nieuwe functies krijgt de tracker? Wij zetten het op een rij.

AirTag 2

De Apple AirTag is een van de weinige écht nieuwe producten die Apple de laatste jaren heeft uitgebracht, en het is echt een uitkomst. Die ene bos sleutels die je rond hebt laten slingeren, je bagagestuk dat door Schiphol verdwaald is geraakt, je fiets die is meegenomen: je vindt ze gemakkelijk weer terug met de kleine tracker.

Maar de AirTag is inmiddels al een paar jaartjes oud: hij werd immers aangekondigd in april 2021. Dat betekent nog niet meteen dat er per se een nieuwe moet komen – maar we hebben wel wat andere redenen waarom we een nieuwe AirTag willen zien. Want een oplaadbare accu in plaats van een batterij, een lusje om hem ergens aan vast te maken, of een betere U-chip zodat je de AirTag gemakkelijker terugvindt: ja graag! En laten dat nou net de functies zijn die volgens geruchten naar de AirTag 2 komen.

Waar blijft de AirTag 2?

Maar waar blijft die AirTag 2 nou? Waarschijnlijk komt hij pas in de eerste helft van 2025 uit. Dat zegt Apple-analist Ming-Chi Kuo op X. Kuo ging eerst nog uit van een release eind 2024. Waar de vertraging precies door komt, is niet bekend.

Hoe dan ook is de AirTag 2 dus onderweg.