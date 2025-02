AirTag 2 komt eraan (en dit is de belangrijkste verbetering)

Apple werkt aan de AirTag 2, die een aantal belangrijke verbeteringen krijgt in vergelijking met de eerste generatie van de tracker. Dit verandert er.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag 2

Er komt een nieuwe versie van de AirTag aan! Het is inmiddels vier jaar geleden dat de eerste generatie van de AirTag verscheen. Apple bracht de tracker in 2021 uit en heeft sindsdien weinig vernieuwingen naar het apparaatje gebracht. Daar komt in 2025 verandering in, want Apple werkt aan de AirTag 2. Het is de verwachting dat de AirTag 2 een veel groter bereik heeft, maar dat is niet de belangrijkste verbetering.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman zien we de belangrijkste verbetering terug bij de privacy van de AirTag 2. Waar de tracker een handig hulpmiddel is voor het opsporen van spullen als je sleutels of portemonnee, wordt de AirTag helaas ook misbruikt om personen ongewenst te volgen. Apple wil dat bij de AirTag 2 natuurlijk voorkomen, waarvoor het bedrijf een belangrijke verandering doorvoert.

Beter beschermde speakers

Gurman verwacht dat de speakers van de AirTag 2 veel beter beschermd worden. De luidsprekers zijn een belangrijk onderdeel om het apparaatje op te sporen, zeker als een vreemde AirTag met je meebeweegt. Je krijgt in dat geval een melding op je iPhone, vervolgens wordt er een geluid op de AirTag afgespeeld. Zo vind je de tracker gemakkelijk terug tussen je spullen, ook als het niet jouw eigen AirTag is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de eerste generatie van de AirTag is het mogelijk om deze luidsprekers te verwijderen, waardoor ze moeilijker vindbaar zijn als ze gebruikt worden voor stalking. Bij de AirTag 2 voert Apple daarom een belangrijke verbetering door, die ervoor moet zorgen dat de luidsprekers niet weg te halen zijn. In dat geval kan het apparaatje altijd een geluid afspelen en zijn onbekende AirTags gemakkelijker op te sporen.

Release van de AirTag 2

Deze verbetering moet ervoor zorgen dat je de AirTag 2 gemakkelijker vindt, maar brengt mogelijk ook een nadeel naar het apparaatje. Zo is de kans groter dat je AirTag een geluid afspeelt op ongewenste momenten, zoals bij de eerste generatie van de tracker nu ook wel eens gebeurt. Andere veranderingen bij de AirTag 2 zijn een nieuwe processor en een groter bereik voor ‘Nauwkeurig zoeken’.

Het is nog niet bekend wanneer de AirTag 2 precies verschijnt. Volgens Gurman komt het apparaatje pas in de tweede helft van 2025. Dan weten we zeker welke verbeteringen Apple naar de AirTag 2 brengt en wat de beginprijs wordt. De eerste generatie van de tracker is bij Apple te koop voor 39 euro, maar bij andere aanbieders al tegen een lagere prijs verkrijgbaar. Wil je niet wachten op de AirTag 2? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirTag: