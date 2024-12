‘AirTag 2 komt in 2025 met tracking die stukken beter is’

Apple komt volgend jaar met een nieuwe versie van de AirTag. Vooral de tracking is bij de AirTag 2 beter. Maar gaat er nog meer veranderen?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag 2 komt in 2025 met tracking die stukken beter

Mark Gurman gaf in zijn meest recente nieuwsbrief meer informatie over de opvolger van de AirTag. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner komt de volgende generatie van de tracker volgend jaar (in 2025) uit. De eerste AirTag (€ 33,95) verscheen in april van 2021.

Volgens Gurman is een van de belangrijkste verbeterpunten van de AirTag 2 de verbeterde tracking (bij de functie nauwkeurig zoeken). De volgende AirTag gebruikt daarvoor de tweede generatie van de Ultra Wideband chip. Volgens geruchten heeft deze chip zo’n drie keer de range van de huidige AirTag.

De chip in de huidige AirTag heeft bij nauwkeurig zoeken volgens de specificaties een bereik van 1 tot zo’n 50 meter. Maar in de praktijk is dat vaak stukken minder en zit je al na 20 meter aan de limiet. Zitten er muren tussen, dan is de range vaak nog wat minder. Daarom zou het mooi zijn als dit een stuk beter wordt bij de volgende generatie.

De nauwkeurig zoeken-functie in de iPhone 15 en de iPhone 16 hebben een daadwerkelijk bereik van zo’n 60 meter. Dat kan dus betekenen dat de AirTag ongeveer dezelfde range gaat krijgen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer veranderingen bij de AirTag tweede generatie

Volgens Gurman gaat Apple ook aan de speaker van de AirTag 2 sleutelen. De geruchten zeggen namelijk dat de speaker moeilijker te verwijderen wordt. Dat wordt gedaan om stalken met AirTags moeilijk te maken. Bij de huidige generatie wordt dan de speaker verwijderd zodat de beter gebruikt kan worden om iemand te volgen.