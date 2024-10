De AirTag is nu een paar jaar oud en stiekem is het tijd voor een nieuwe. Een Apple-kenner heeft gezegd wanneer de release van de AirTag 2 is.

Apple AirTag 2 komt eraan (maar wanneer is de release?)

We moeten eerlijk zijn: de AirTag is een ontzettend handige kleine gadget. Hiermee kun je met de app Zoek mijn op je iPhone de AirTag altijd terugvinden. Ze zijn daarom ontzettend handig om er bijvoorbeeld een tijdens je vakantie in je koffer te stoppen of er een vast te maken aan de halsband van je geliefde viervoeter.

De eerste AirTag (€ 34,68) komt alweer uit 2021 en is inmiddels 3,5 jaar oud. Daarom is het eigenlijk de hoogste tijd voor een nieuwe versie. Gelukkig laat de release van de Airtag 2 niet heel lang meer op zich wachten, althans als we Mark Gurman mogen geloven.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner zal de AirTag 2 deel uitmaken van een reeks nieuwe producten die Apple gaat aankondigen. De hele lijst met producten die we volgens hem kunnen verwachten is:

MacBook Air (13 en 15 inch) met een M4-chip;

Nieuwe iPhone SE;

Een nieuwe iPad Air (11 en 13 inch);

Een nieuwe Magic Keyboard voor de iPad Air;

De nieuwe AirTag.

Mark Gurman heeft jammer genoeg verder geen specificaties gegeven wat we van de AirTag 2 kunnen verwachten, maar waarschijnlijk is daar wel meer over bekend wanneer de release dichterbij komt.

Gurman heeft al wel eerder iets gezegd over de volgende AirTag. Hij zei toen dat de AirTag 2 een verbeterde chip ging krijgen waarmee je de locatie nog beter kunt volgen. Daarnaast denk Ming-Chi Kuo dat de AirTag 2 bij de release een of andere intergratie gaat krijgen met de Apple Vision Pro. Maar verdere informatie gaf hij echter niet.

Ook zijn er verder geen geruchten over het design van de AirTag 2. Dus het is ook nog de vraag of de huidige AirTag-accessoires nog bruikbaar zijn bij de opvolger.