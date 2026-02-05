iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

AirTag 2 is veel magnetischer dan AirTag 1 (en dit is waarom)

De oorspronkelijke AirTag is enigszins magnetisch, maar bij de AirTag 2 is de magnetische kracht een stuk sterker – dit is er aan de hand.

AirTag 2 is veel magnetischer dan AirTag 1

De AirTag 2 heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van de eerste versie. Zo zit er een nieuwe processor in en heeft de nieuwe versie een veel groter bereik voor ‘Nauwkeurig zoeken‘. Ook zit er een nieuwe speaker in die geluid tot 50 procent harder afspeelt, waardoor die ook twee keer zo ver te horen is. Daarnaast blijkt de nieuwe AirTag ook een stuk magnetischer te zijn dan zijn voorganger.

AirTag 2 magnetisch kast

‘Plak’ je de nieuwe AirTag op een metalen oppervlak, dan blijft die bijzonder goed zitten. Doe je dat met de eerste versie AirTag, dan voel je weliswaar dat die magnetisch is maar niet magnetisch genoeg om te blijven zitten. Hoewel je best handige toepassingen kunt bedenken voor die extra magnetische kracht, is het naar alle waarschijnlijkheid niet meer dan een bijkomstigheid.

Dit is waarom

Het lijkt er namelijk op dat het slechts een logisch gevolg is van de grotere speaker in de nieuwe AirTag. Alle speakers zijn magnetisch en hoe groter de speaker, hoe sterker de magnetische kracht. Op de onderstaande afbeelding zie je duidelijk hoeveel groter de nieuwe speaker is. Dat de AirTag 2 een stuk magnetischer is dan de eerste versie, is dan ook niet zo verwonderlijk.

Het is dus waarschijnlijk geen opzettelijk bedoelde nieuwe functie, je kunt er uiteraard wel gebruik van maken. Zo zou je een AirTag 2 in je auto op een metalen plaatje kunnen ‘plakken’. Maar ook als je een metalen (gereedschaps)koffer gebruikt, kun je de nieuwe AirTag gemakkelijker op een vaste plek in de koffer verbergen.

AirTag magnetisch
AirTag 1 (links) vs AirTag 2 (rechts).

Overigens adviseren we niet om de nieuwe AirTag op je fietsframe of aan de buitenkant onder je auto te ‘plakken’. Hij blijft daar vast wel een tijdje zitten, maar er is ook een aanzienlijk risico dat hij eraf valt. Het is immers geen MagSafe.

AirTag 2 kopen?

Ben je van plan om AirTag 2 aan te schaffen? Dat kost je momenteel € 34,99. Hieronder kun je direct doorklikken naar je favoriete webshop!

