AirTag 2 komt er echt aan – dit is wanneer je hem kunt verwachten

Apple heeft de eerste AirTag al in het voorjaar van 2021 uitgebracht – inmiddels zijn er aanwijzingen dat de AirTag 2 er nu echt aan komt.

AirTag 2 komt er nu echt aan

Er verschijnen al lange tijd geruchten over de AirTag 2. In de zomer van 2023 meldde Ming-Chi Kuo voor het eerst dat de nieuwe generatie AirTags vertraging had opgelopen. Een gerucht van Kosutami voorspelde toen een release van de nieuwe Airtag in mei of juni 2025. Die voorspelling is niet uitgekomen.

Inmiddels verschijnen er steeds meer aanwijzingen voor het verschijnen van de AirTag 2 en nu zelfs rechtstreeks van Apple: zowel in de code van iOS 18.6 als in de iOS 26-bèta zijn namelijk aanwijzingen gevonden voor de AirTag 2. Apple heeft bovendien een accessoire voor de eerste AirTag uit de verkoop gehaald, omdat het bedrijf deze inmiddels niet meer produceert.

Meer aanwijzingen

Ondertussen bereidt ook Spigen, een bekende fabrikant van accessoires voor Apple-producten, zich voor op de release van de AirTag 2. De beschrijvingen van AirTag-producten bevatten nu een extra compatibiliteitsvermelding zoals ‘Compatibel met AirTag (2021)’. Hieronder vallen onder meer de sleutelhanger ‘Valentinus Pro‘, een rubberen AirTag-hoesje, een siliconen armbandhoesje en een beschermfolie voor AirTags.

Afzonderlijk bekeken zijn de aanwijzingen voor de komende nieuwe generatie AirTags niet heel sterk. Maar de regelmaat waarmee ze de laatste tijd opduiken, wijst op een grote waarschijnlijkheid dat de nieuwe AirTag in het najaar van 2025 op de markt komt. Er zijn al vier en een half jaar verstreken sinds de eerste presentatie en het gebruik is wijd verspreid. Onlangs zijn zelfs luchtvaartmaatschappijen begonnen met het gebruik van AirTags als hulpmiddel bij zoekgeraakte bagage.

Apple zal de afmetingen van de nieuwe generatie waarschijnlijk wat aanpassen, omdat anders de originele Apple-accessoires en nu ook de Spigen-producten op de nieuwe AirTags zouden passen. De kans is groot dat de nieuwe AirTag bij het volgende Apple-event al wordt gepresenteerd. Benieuwd wanneer dat evenement plaatsvindt? Op deze datum verschijnt de AirTag 2 mogelijk!