AirTag 2 is een stuk goedkoper dan verwacht: dit is de lagere prijs

Apple heeft op 26 januari de AirTag 2 uitgebracht en die is goedkoper dan we vooraf verwachtten – dit ben je kwijt voor de nieuwe AirTag.

AirTag 2 is goedkoper dan verwacht

We wachten al zeker enkele maanden op de nieuwe AirTag. Uiteindelijk heeft Apple besloten om de AirTag 2 uit te brengen op maandag 26 januari 2026. De eerste versie verscheen alweer bijna vijf jaar geleden, en al die tijd heeft Apple er praktisch niets aan veranderd. De AirTag 2 heeft een groter bereik, betere speakers die geluid 50 procent harder afspelen en dan zijn ze ook nog eens goedkoper.

De oorspronkelijke AirTag verscheen op 20 april 2021, voor een prijs van 39 euro per stuk en 129 euro voor een 4-pack. De AirTag 2 is nu voor een lager bedrag op de markt gekomen. Je bestelt er een voor de prijs van 35 euro. Voor een 4-pack betaal je nu 119 euro. Wil je liever nog minder uitgeven, dan kun je de eerste versie van de AirTag nu aanschaffen voor € 29,-.

Groter bereik, betere speakers

De AirTag 2 is voorzien van de Apple Ultra Wideband-chip, waardoor die beter vindbaar is. Met Nauwkeurig Zoeken kun je zoekgeraakte objecten opsporen die tot 50 procent verder weg zijn dan met de eerste generatie. Dankzij de vernieuwde Bluetooth-chip is ook het zoekbereik een stuk groter geworden. Nauwkeurig Zoeken kan nu ook vanaf de Apple Watch Series 9 of nieuwer en Apple Watch Ultra 2 of nieuwer.

Ook al is het apparaatje goedkoper, de speakers van de AirTag 2 zijn een stuk beter dan die van de eerste versie. Dat is handig om het apparaatje op te sporen, zeker als een vreemde AirTag met je meebeweegt. Je krijgt dan een melding op je iPhone en er wordt een geluid op de AirTag afgespeeld. Zo vind je hem gemakkelijk terug, ook wanneer hij niet van jou is. De speakers spelen geluid 50 procent harder af en zijn daardoor ook twee keer zo ver te horen.

AirTag 2 kopen

De AirTag 2 is dus goedkoper dan de eerste versie en is per direct verkrijgbaar. We hebben de beste deals hieronder al voor je verzameld, dus je kunt gelijk doorklikken naar je favoriete webshop!