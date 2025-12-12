Apple komt met de AirTag 2 – en werkt aan deze 5 nieuwe functies 

Apple werkt aan de AirTag 2 en recente geruchten verklappen vijf nieuwe functies van het apparaatje. Dit zijn ze!

AirTag 2

Er komt een nieuwe generatie van de AirTag aan! Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan de AirTag 2, maar recente geruchten hebben nieuwe functies van de tracker verklapt. Er komen vijf belangrijke verbeteringen naar de volgende versie van de AirTag, die ervoor moeten zorgen dat het apparaatje eenvoudiger en beter werkt. Benieuwd wat er gaat veranderen? Dit zijn naar verluidt vijf nieuwe functies van de AirTag 2!

1. Koppelen

Volgens de nieuwste geruchten werkt Apple aan een verbeterde manier om de AirTag 2 te koppelen aan je iPhone of iPad. Bij de eerste generatie van het apparaatje gaat dit al eenvoudig, je iPhone of iPad registreert een nieuwe AirTag doorgaans direct als deze in de buurt is. Bij de volgende generatie van de AirTag wordt dit nóg gemakkelijker door een nieuw koppelingsproces. Het is nog niet bekend op welke manier Apple het koppelen eenvoudiger maakt.

2. Nauwkeurig zoeken

Nauwkeurig zoeken is een handige functie van de AirTag, die bij de AirTag 2 nog beter wordt. Met de feature zie je de precieze locatie van het apparaatje in de Zoek mijn-app. Daar zie je hoeveel meter je verwijderd bent van de AirTag en in welke richting de tracker zich bevindt. Bij de eerste generatie van de AirTag werkt nauwkeurig zoeken binnen een straal van vijftien meter, bij de AirTag 2 wordt dat zoekgebied uitgebreid naar zestig meter.

3. Meer informatie over de batterijstatus

Het is de verwachting dat Apple het ontwerp van de AirTag vrijwel onveranderd laat, waardoor de nieuwe generatie van het apparaatje ook werkt met een knoopcelbatterij. De AirTag geeft nu alleen een melding als deze batterij bijna leeg is, maar bij de AirTag 2 zie je meer informatie over de batterijstatus. De nieuwe uitvoering van de AirTag toont de batterijstatus naar verluidt altijd in de Zoek mijn-app, dus niet alleen als de batterij bijna leeg is.

4. Verbeterde tracking

Bij de AirTag 2 is nauwkeurig zoeken niet alleen verbeterd, ook de tracking van het apparaatje werkt beter. Het kan bij de eerste AirTag nog wel eens voorkomen dat de locatie niet verschijnt in de Zoek mijn-app, zeker als de tracker verandert van locatie. Dat probleem lost Apple op bij de tweede generatie van de AirTag, die ook bij verplaatsingen zichtbaar moet blijven in de Zoek mijn-app. Zo weet je altijd waar de AirTag zich bevindt.

5. Drukke plekken

De AirTag 2 is naar verluidt ook beter vindbaar op drukke plekken. Bij de eerste generatie van de AirTag verschijnt de locatie in sommige gevallen niet op een drukbezochte plek. Het signaal van de tracker wordt verstoord door andere apparaten en objecten. Dat is bij de nieuwe uitvoering van de AirTag geen probleem meer, want Apple werkt aan een functie die de locatie van de tracker accurater maakt op drukke plekken.

Release van de AirTag 2

De AirTag 2 krijgt een aantal belangrijke verbeteringen onder de motorkap. Bij het ontwerp worden weinig grote veranderingen verwacht, mogelijk kiest Apple voor een dunnere behuizing die iets compacter is. Het is nog onduidelijk wanneer de AirTag precies verschijnt, omdat eerdere geruchten nog een release in 2025 voorspelden. De kans is klein dat Apple de AirTag 2 in december uitbrengt, waardoor we het apparaatje pas in 2026 zullen zien.

Het is de verwachting dat Apple de nieuwe generatie van de AirTag voor de zomervakantie uitbrengt. Dat betekent dat een release in het voorjaar van 2026 aannemelijk is, dan weten we zeker welke functies naar de AirTag 2 komen. Apple hanteert vermoedelijk dezelfde startprijs als bij de huidige uitvoering van de AirTag, die je voor 39 euro krijgt bij het bedrijf. Benieuwd naar de laagste prijzen van de AirTag? Bekijk hier waar je de AirTag het goedkoopst haalt: