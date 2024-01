‘AirTag 2 komt pas in 2025’ – dit is waarom

Slecht nieuws als je nog aan het wachten bent op de tweede generatie AirTag, want de AirTag 2 komt waarschijnlijk pas in 2025. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie.

Apple werkt aan nieuwe AirTag

Het is alweer even geleden dat Apple de AirTag uitbracht, de tracker verscheen in 2021. Met het kleine apparaatje is het veel makkelijker om je sleutels, koffer, fiets of zelfs auto terug te vinden. Je ziet de locatie van de AirTag altijd terug in de ‘Zoek mijn’-app, zodat je nooit meer écht hoeft te zoeken naar je spullen. Toch is het inmiddels drie jaar geleden dat de AirTag verscheen, dus het wordt tijd voor een opvolger.

De AirTag 2 krijgt naar verluidt een nieuwe U-chip, waarmee de locatie nog nauwkeuriger wordt weergegeven. Daarnaast krijgt de volgende generatie van de tracker vermoedelijk een oplaadbare accu in plaats van een batterij. Helaas moeten we volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman nog wel even wachten op de AirTag 2, want die komt volgens hem pas in 2025.

AirTag 2 komt pas in 2025

We hoeven dit jaar dus wederom geen nieuwe AirTag te verwachten. Dat heeft verschillende redenen volgens Gurman, zo heeft Apple op dit moment nog maar weinig concurrentie op het gebied van trackers die werken met ‘Zoek mijn’. Daar komt ondertussen steeds meer verandering in, zo heeft zowel Kruidvat als Action al een goedkoper alternatief uitgebracht met ondersteuning voor de app.

Dat Apple geen haast heeft met het uitbrengen van de AirTag 2 heeft volgens Mark Gurman voornamelijk te maken met de voorraad van de eerste generatie AirTag. Apple heeft naar verluidt een enorme hoeveelheid van de AirTag geproduceerd, waardoor er nog een grote voorraad van de tracker in warenhuizen ligt. Deze wil Apple eerst verkopen, voordat de tweede generatie uitgebracht wordt.

Hierdoor komt de AirTag 2 volgens Gurman dus pas in 2025. Apple-kenner Ming-Chi Kuo voorspelde eerder al hetzelfde, waardoor het zo goed als zeker is dat we dit jaar geen nieuwe AirTag gaan zien. Ben jij van plan om een AirTag te kopen en heb je geen zin om nog een jaar te wachten? Bekijk dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel voor de tracker betaalt!