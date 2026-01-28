iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Maurice Snijders
28 januari 2026, 14:04
2 min leestijd
AirTag 1 vs 2: dit zijn de 5 verschillen (die je misschien hebt gemist)

De opvolger van de AirTag 1 is er eindelijk, zo’n vijf jaar na het debuut – hier zijn alle 5 nieuwe en verbeterde functies van de AirTag 2.

AirTag 1 vs AirTag 2

Hoewel de AirTag 1 en de AirTag 2 er nagenoeg identiek uitzien, zijn er 5 belangrijke verschillen. We zetten ze voor je op een rij.

1. Beter Nauwkeurig zoeken

Nauwkeurig zoeken is een functie die je iPhone gebruikt om je AirTag gemakkelijk terug te vinden met behulp van haptische, visuele en audiofeedback. In de AirTag 2 heeft Apple een tweede generatie Ultra Wideband-chip toegevoegd, waardoor Nauwkeurig zoeken tot 1,5 keer verder weg beschikbaar is dan bij de eerste versie.

Bovendien ondersteunen sommige Apple Watch-modellen (Apple Watch Series 9 en nieuwer, of Apple Watch Ultra 2 en nieuwer) nu Nauwkeurig zoeken om de AirTag 2 op te sporen. Apple Watch-ondersteuning is niet beschikbaar met de originele AirTag.

airtag 1 2

2. Verbeterde Bluetooth

De AirTag 2 heeft ook een verbeterde Bluetooth-chip die het bereik ervan vergroot. Helaas wordt niet precies aangegeven hoeveel verbetering je op dit gebied kunt verwachten.

AirTag 1 2

3. Luidere speaker

De AirTag 2 heeft een luidspreker die volgens Apple tot 50 procent luider is dan het origineel. Dankzij deze verbeterde luidspreker hoor je de AirTag 2 volgens Apple ook tot twee keer zo ver weg. Dit moet het een stuk gemakkelijker maken om verloren voorwerpen terug te vinden.

verbeterde luidspreker

4. Verbeterde privacy

De eerste AirTag werd al snel misbruikt voor ongewenste tracking. Apple heeft geprobeerd dit probleem in de loop der jaren te verhelpen via software-updates. Nu is er ook een verbeterde privacy toegevoegd aan de AirTag 2.

“Designed exclusively for tracking objects, and not people or pets, the new AirTag incorporates a suite of industry-first protections against unwanted tracking, including cross-platform alerts and unique Bluetooth identifiers that change frequently.”

“De nieuwe AirTag is exclusief ontworpen voor het volgen van voorwerpen en niet voor mensen of huisdieren. Hij bevat een reeks beveiligingen tegen ongewenst volgen, waaronder platformoverschrijdende waarschuwingen en unieke Bluetooth-identificatiecodes die regelmatig veranderen.”

5. Lagere prijs

De AirTag 2 is verkrijgbaar voor een bedrag van 35 euro, wat goedkoper is dan de AirTag 1 (39 euro). Ook een 4-pack is met 119 euro een tientje goedkoper geworden. Je krijgt dus meer functies voor minder geld. De eerste versie is wel al in prijs aan het zakken en koop je momenteel al voor € 29,-.

nieuwe AirTag 2

Design en batterijduur AirTag 1 en AirTag 2 zijn gelijk

Het basisontwerp en de afmetingen van AirTag 2 komen overeen met die van de AirTag 1. Je moet dan ook echt de kleine lettertjes lezen om te zien welk model je in handen hebt. Ook de batterijduur is hetzelfde als bij de nieuwe AirTag. Apple geeft wederom aan dat de batterij meer dan een jaar meegaat voordat deze vervangen moet worden.

AirTag 2 kopen?

Ben je van plan om de AirTag 2 aan te schaffen?

Bekijk AirTag 2 bij MediaMarkt
Bekijk AirTag 2 bij Bol.com
Bekijk AirTag 2 bij Coolblue
Bekijk AirTag 2 bij Amazon

