De geschrapte AirPower had last van hitteproblemen. De spoelen zaten namelijk te dicht op elkaar, waardoor de oplaadmat te warm werd. Dat en meer blijkt uit een teardown van de vermeende AirPower.

AirPower teardown opgedoken

Bij een teardown wordt een elektronisch apparaat uit elkaar gehaald om te kijken hoe het product technisch in elkaar steekt. De teardown van de AirPower werd ontdekt door Mr.white, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste informatie over nieuwe Apple-producten deelt.

Bij het bekijken van de foto’s valt vooral de plaatsing van de spoelen op: die zitten erg dicht op elkaar. Omdat deze onderdelen warmte genereren, is het mogelijk dat de AirPower niet in staat was om die hitte goed af te voeren.

Verder laat de teardown weinig verrassingen zien. De AirPower ziet er onder de motorkap ongeveer hetzelfde uit als een hoop concurrenten. Bovendien is het nog maar de vraag of het hier wel echt om de AirPower gaat. Officiële Apple-logo’s of verwijzingen naar het bedrijf ontbreken namelijk.

AirPower is geschrapt, of toch niet?

De AirPower werd in 2019 jaar officieel geschrapt. Meerdere telecominsiders claimen echter dat het nog niet over en uit is voor Apples oplaadmat. Onlangs zei Apple-analist Jon Prosser, die bijvoorbeeld de uitkomstdatum van de iPhone SE 2020 juist wist te voorspellen, dat de problemen met de AirPower momenteel opgelost worden.

Meer over de AirPower

De AirPower was een draadloze oplaadmat die drie apparaten gelijktijdig kon opladen, zoals je iPhone, Apple Watch en AirPods. Apple heeft de oplader meerdere keren publiekelijk laten zien. Ook dook de oplaadmat vaak op in nieuwe versies van iOS, reclamefilmpjes en conceptafbeeldingen.

Apple trok in maart 2019 de stekker uit AirPower, naar eigen zeggen omdat de oplaadmat niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Wie haar of zijn Apple-spullen zonder kabeltje van stroom wil voorzien, moet dus uitwijken naar andere merken. In onze gids met AirPower-alternatieven vind je de beste vervangers.