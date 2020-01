Apple brengt de komende zes maanden evenzoveel nieuwe producten op de markt, aldus een betrouwbare analist. Er komt onder meer een kleinere AirPower, Apple Tag en nieuwe Apple-hoofdtelefoon uit. Ook krijgen de iPhone SE, iPad Pro en MacBook opvolgers.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Release nieuwe AirPower en Apple Tag komt dichterbij’

Ming-Chi Kuo laat weer van zich horen. De doorgaans betrouwbare Apple-analist heeft zijn verwachtingen voor 2020 gedeeld. Kuo denkt dat het bedrijf uit Cupertino komend halfjaar zes producten uitbrengt. Hij neemt hierbij wel een slag om de arm. Aangezien de meeste producten in China gemaakt worden kan het coronavirus de productie vertragen.

Ten eerste verwacht Kuo dat de iPhone SE 2 komend halfjaar verschijnt. Een specifieke datum laat hij in het midden, maar eerdere geruchten wijzen op maart. Verder verwacht Kuo dat Apple komende maanden een nieuwe iPad Pro en MacBook met schaartoetsenbord laat zien. Wederom hebben we deze geruchten eerder gehoord.

Ook denkt Kuo dat Apple binnenkort een “Ultra Wideband Tag” (UWB) uitbrengt. Alhoewel hij het beestje niet bij naam noemt, gaat het hier om de Apple Tag, ook AirTag genoemd. Deze speurneus is afgelopen maanden al regelmatig in geruchten voorbijgekomen. De AirTag kun je vermoedelijk aan je sleutelbos bevestigen, waarna je het via de Zoek mijn-app tot op een paar meter nauwkeurig kunt terugvinden.

Lees ook: ‘Apple-tracker om spullen terug te vinden heet AirTag’

UWB verwijst naar de techniek die voor de precieze lokalisatie nodig is. Alles wijst er overigens op dat Apple op het laatste moment heeft besloten om de AirTag niet tijdens de keynote van afgelopen september te onthullen. Er zit bijvoorbeeld een U1-chip in de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Ook dook de AirTag regelmatig op in bèta’s van iOS 13.



‘Nieuwe versie van AirPower op komst’

Verder zegt Kuo dat Apple dit jaar een kleine, draadloze oplaadmat laat zien. Veel details laat hij niet los, maar wel is duidelijk dat het hier niet om de release van de originele AirPower gaat. Deze oplaadmat was jarenlang in ontwikkeling, maar werd vorig jaar abrupt geschrapt. Het product voldeed niet aan Apples kwaliteitseisen. Waarin de kleinere versie zou verschillen, is onduidelijk.

Tot slot meent de analist dat er komende zes maanden een heuse Apple-headset uitkomt. Wederom is Kuo schaars met details, maar hij schrijft wel dat de schelpen van de hoofdtelefoon over je oren heen passen. Het gaat dus niet om zogeheten in-ear oordopjes, zoals de AirPods. Wederom hebben we al vaker berichten gehoord over deze vermeende Apple-koptelefoon, dus is het gerucht aannemelijk.

Lees het laatste nieuws over Apple