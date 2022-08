Werkende AirPower-prototype toont waarom dit Apple-concept faalde

Er zijn een aantal YouTube-kanalen die een AirPower-prototype in handen hebben gekregen. Waarom is dit product ten onder gegaan? Wij leggen het uit.

Waarom is de Apple AirPower geannuleerd?

We vingen tijdens het Apple-event in september 2017 een eerste glimp op van AirPower. Toen verwachtten we dat deze, een jaar later, tijdens het Apple-event in september 2018 daadwerkelijk zou worden gepresenteerd. Maar dat gebeurde niet. En vervolgens trok Apple publiekelijk (pr-vriendelijk op een vrijdagmiddag) de stekker uit het project.

Tot op het heden weten wij nog steeds niet wat er precies is gebeurd. Maar YouTuber Luke Miani slaagde erin om drie Apple AirPower-prototypes in handen te krijgen. In een video demonstreert hij dat ze wél hebben gewerkt.

Meerdere AirPower-prototypes in omloop

Het opvallende aan het hele verhaal is dat Miani niet de enige tech-YouTuber is die dit AirPower-prototype in handen kreeg. De kanalen 91Tech en DongleBookPro hebben op dezelfde dag eenzelfde soort video uitgebracht. Deze (vrij inhoudelijke) video’s geven een duidelijke demonstratie van waarom Apple gedwongen was om het project te staken.

Mogelijke verklaringen voor falen AirPower

We zullen waarschijnlijk nooit achter het volledige verhaal komen waarom Apple een product beloofde dat het uiteindelijk niet kon leveren. Hoogstwaarschijnlijk werkte AirPower in een lab wel, maar zorgde de praktijk voor problemen. Hierin werd gesproken over oververhitting of straling die niet tegengehouden konden worden.

De straling-theorie is tot op het heden het meest aannemelijk, gezien het moment waarop Apple het project afblies. Oververhitting zou namelijk het in het lab al zijn ontdekt. Zelf meldde Apple dat AirPower niet aan de hoge standaarden kon voldoen. In de twee ‘teardowns’ van de lagen van de AirPower-prototypes kunnen we voor het eerst een kijkje nemen op de binnenkant van de oplaadmat.

Dit ging er mis bij de Apple AirPower

In de video zien we in totaal 14 draadloze oplaadspoelen. Met deze hoeveelheid kon je je Apple-apparaten overal op de AirPower-mat opladen, zonder je zorgen te maken over waar je ze neerlegde. Daarnaast zien we ook nog aan de binnenkant een metalen frame. Hier is enorm veel elektronica op elkaar verpakt. De (goedkope) chips die Apple gebruikte, konden deze kracht niet aan. Om het dus te reguleren had Apple betere en duurdere chips nodig.

Dit maakte het een extreem duur product en zorgde er waarschijnlijk voor dat Apple de stekker uit het project trok. Miani noemt aan de andere kant dat dit product eigenlijk ook helemaal over-engineered is. Er zit zó veel vernuftige techniek in, maar dat is helemaal niet nodig voor zo’n oplaadmat.

Verder geeft hij aan dat bijna niemand het opladen aan een kabel echt een probleem vindt (of de handige MagSafe-connectie). Dat kan ook een van de redenen zijn dat Apple dit project niet heeft doorgezet.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.