Apple blaast de AirPower nieuw leven in. De draadloze oplaadmat, die na jaren werk nooit uitkwam en vanwege problemen werd geschrapt, wordt weer ontwikkeld.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘AirPower komt eraan, problemen zijn verholpen’

Althans, als we de doorgaans betrouwbare Apple-insider Jon Prosser mogen geloven. De tech-analist suggereert op Twitter dat het bedrijf uit Cupertino nog niet klaar is met de AirPower. Apple sleutelde jarenlang aan deze draadloze oplaadmat, maar besloot ‘m uiteindelijk te schrappen omdat hij niet voldeed aan de kwaliteitseisen.

Schijnbaar heeft men hier inmiddels een oplossing voor gevonden. Prosser heeft namelijk twee foto’s gekregen waaruit blijkt dat Apple de AirPower nieuw leven heeft ingeblazen. De draadloze oplaadmat staat volgens de kenner intern te boeken als C68, een codenaam.





“Weten jullie nog dat hij (AirPower – redactie) de Apple Watch niet ondersteunde?”, vraagt Prosser aan zijn Twitter-volgers. “Nou, ze hebben het voor elkaar gekregen.” De insider beweert hiermee dat de AirPower nu wel een Apple Watch draadloos van stroom kan voorzien.

Verder zien we op de foto dat het Apple-accessoire een AirPods-doosje kan opladen. Er lijkt genoeg ruimte te zijn om gelijktijdig drie apparaten te ‘vullen’. Naast de Apple Watch en AirPods-oplaaddoos is er in theorie ruimte voor een iPhone. Of de AirPower hier ook genoeg vermogen voor heeft, is uiteraard de vraag.

Gaf Apple vorig jaar al een hint?

Het lijkt er dus op dat Apple de AirPower nieuw leven inblaast, maar meer dan dat weten we niet. Het nieuws is niet door het bedrijf zelf bevestigd.

Vorig jaar maart, toen de AirPower definitief werd geschrapt, schreef Apple in het persbericht wel dat ze “Vertrouwen in de toekomst hebben, die volgens ons draadloos is.” Met andere woorden: het is zo goed als zeker dat Apple het afgelopen jaar stilletjes op de achtergrond heeft doorgewerkt om de AirPower-problemen op te lossen.

AirPower in een notendop

De AirPower is (of was) een draadloze oplaadmat. Het principe is simpel: je legt je iPhone, of bijvoorbeeld je AirPods, op de mat om ‘m van stroom te voorzien.

De AirPower groeide uiteindelijk uit tot een gimmick. Er kwamen aan de lopende band geruchten, concepten en zelfs officiële reclamebeelden naar buiten, maar daar bleef het dan ook bij. Check onze AirPower-overzichtspagina om alles te lezen over Apples gefaalde oplaadmat.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!