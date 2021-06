AirPower: hoe zit het nu met Apples geschrapte draadloze oplader?

De AirPower is officieel geschrapt, maar dat betekent niet dat Apple klaar is met draadloze opladers. Het bedrijf zou namelijk ‘gewoon’ aan een nieuwe laadmat sleutelen.

‘AirPower maakt comeback onder andere naam’

Dat schrijft Mark Gurman, een meestal goed ingelichte journalist die voor Bloomberg News schrijft.

Apple zou aan een draadloze oplader werken die tegelijkertijd je iPhone, Apple Watch en AirPods van stroom kan voorzien. Je legt je spullen simpelweg op de oplaadmat om ze bij te laden. De draadloze oplader moet je natuurlijk wel (bekabeld) op het stopcontact aansluiten.

Komt dit je bekend voor? Dat kan, want dit is een exacte beschrijving van de AirPower. Apple sleutelde jarenlang aan deze draadloze oplader en kondigde ‘m in 2017 zelfs al officieel aan, samen met de iPhone 8 (Plus) en iPhone X.

De AirPower zou in 2018 uitkomen maar werd uiteindelijk in 2019 volledig geschrapt, omdat Apple de productieproblemen niet kon oplossen. De eerste versies hadden bijvoorbeeld te maken met overhittingsproblemen. De AirPower is dus nooit officieel uitgekomen.

Experiment met draadloos opladen op afstand

Verder schrijft Gurman dat Apple experimenteert met draadloos opladen op lange afstand. Hoe dit precies gaat werken, is nog onduidelijk. Wel claimt de journalist dat de techniek “de komende jaren” niet zal verschijnen.

Xiaomi Mi Air Charge in actie

Misschien gaat het lijken op Mi Air Charge, een techniek die Xiaomi begin dit jaar introduceerde. Mi Air Charge kan meerdere apparaten in een straal van enkele meters draadloos van stroom voorzien door millimetergolven om te zetten in energie.

Vooralsnog is ook deze techniek toekomstmuziek: het is niet duidelijk of (en wanneer) Xiaomi het uitbrengt.

Nieuw leven voor AirPower?

De AirPower is dan misschien geschrapt, de geruchten niet. Er komen regelmatig berichten naar buiten dat Apple zou werken aan een nieuwe draadloze oplader. Meestal zijn deze echter van minder betrouwbare bronnen. Gurman verspreidt daarentegen heel vaak juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten.