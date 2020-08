Volgens een nieuw gerucht werkt Apple aan een alternatief voor de AirPower. De nieuwe draadloze oplader wordt minder ambitieus dan de draadloze oplaadmat die Apple eerst van plan was om te maken.

Gerucht: Apple werkt aan kleiner alternatief van de AirPower

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde nieuwssite Bloomberg. De AirPower werd in 2019 officieel geschrapt, maar op de achtergrond sleutelt Apple rustig verder aan een nieuwe oplader. Apple zou inmiddels bezig zijn met een ‘minder ambitieuze’ en vooral kleinere, draadloze oplader voor Apple-apparaten.

Bloomberg meldde het nieuws tussen neus en lippen door toen het om een soortgelijk product ging. Een ander bedrijf kondigde namelijk een draadloze oplaadmat aan die veel weg heeft van de AirPower. Deze is echter niet in staat om een Apple Watch op te laden. In het artikel meldde de website dat Apple na het schrappen van de AirPower bezig is om een minder ambitieus exemplaar te ontwikkelen, terwijl een ander bedrijf de zogenaamde ‘FreePower’ deze week uitbrengt.

Het is nog niet duidelijk in welk opzicht de nieuwe oplaadmat minder ambitieus is. De kleinere oplaadmat zou bijvoorbeeld maar voor één apparaat tegelijk kunnen werken. Dit in tegenstelling tot het idee van de AirPower, waar je je AirPods, Apple Watch en iPhone tegelijk op kon leggen.

Het gerucht komt overeen met een eerdere bewering van Apple-analist Ming-Chi Kuo. In januari van dit jaar claimde Kuo namelijk dat Apple aan een kleinere draadloze oplaadmat werkt. Volgens de insider zou Apple de oplader dit jaar nog uitbrengen, maar het coronavirus heeft mogelijk roet in het eten gegooid.

Apple blaast oplaadmat nieuw leven in na cancelen van AirPower

De AirPower werd begin vorig jaar abrupt geschrapt, maar het leek daarna nog niet gedaan met Apples plannen om een draadloze oplaadmat uit te brengen. Onlangs bleek dat Apple de AirPower nieuwe leven inblaast en van plan is om het product alsnog uit te brengen.

Voorheen had de AirPower waarschijnlijk last van hitteproblemen, waardoor Apple van mening was dat het niet voldeed aan de kwaliteitseisen. Dat bleek uit een vermeende teardown van het product. Deze problemen leken nu te zijn verholpen, maar Apple gooit het nu dus toch over een andere boeg.