‘Apple test prototype van vernieuwde AirPower-oplader’

Na het fiasco met de AirPower zou je denken dat Apple zich voorlopig niet aan een draadloze oplader waagt, maar volgens een nieuw gerucht is het bedrijf er nog steeds mee bezig.



‘AirPower 2020 krijgt prototype’

Vol trots onthulde Apple de AirPower in 2017 tegelijk met de iPhone X, een draadloze oplaadmat waar je maximaal drie apparaten op kun opladen. Uiteindelijk kwam het product door tal van problemen nooit uit, waardoor er anno 2020 nog steeds geen officiële draadloze oplader van Apple in de winkels ligt.

YouTuber en bekende smartphone-lekker Jon Prosser geeft vandaag weer een teken van leven wat de AirPower betreft. Volgens bronnen van de YouTuber werkt Apple achter de schermen aan een compleet herziene versie van de draadloze lader. Deze zou de hitte effectiever kunnen verspreiden, zodat er geen problemen meer optreden.

De eerste prototypes zouden momenteel gemaakt worden, wat doet vermoeden dat deze nieuwe variant van de AirPower-oplader nog wel even op zich laat wachten. Prosser zegt er dan ook bij dat het nog maar de vraag is of deze versie wel op de markt komt, omdat Apple eerst wil garanderen dat het product het goed doet.

Dit sluit aan bij eerdere geruchten, die stelden dat de AirPower werd geannuleerd door problemen met de hitte. Door drie draadloze laders in zo’n klein oppervlakte te verwerken ontstond er teveel warmte als je er drie producten op legde. Omdat er niet genoeg ruimte was voor deze hitte om weg te komen resulteerde dit in allerlei problemen.

Kleinere variant van de AirPower?

Jon Prosser is niet de enige die nog gelooft in de AirPower. Ook de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo schreef onlangs dat Apple aan een nieuwe versie van de lader zou werken. Volgens Kuo zou het hier om een ‘compactere variant’ gaan, mogelijk met minder draadloze laders zodat je er minder producten tegelijk op kunt leggen.

Destijds stelde hij dat deze nieuwe AirPower in de eerste helft van 2020 zou verschijnen, maar dat was voordat het coronavirus de productie stillegde. Dat maakt het lastig in te schatten hoe Apples plannen inmiddels gewijzigd zijn.

