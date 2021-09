‘AirPods ondersteunen in latere iOS 15-versie Zoek mijn-netwerk’

Vanavond is de release van iOS 15, maar een leuke AirPods-functie is niet beschikbaar. De mogelijkheid om je AirPods Pro en AirPods Pro Max op te sporen via het Zoek mijn-netwerk is uitgesteld tot ‘later dit jaar’.

AirPods met Zoek mijn-netwerk

Raak je je AirPods Pro of AirPods Max nu kwijt, dan kun je ze alleen lokaliseren als je binnen bluetooth-bereik bent. Dit is ongeveer tien meter. Ben je op een grotere afstand, dan toont de kaart van de Zoek mijn-app alleen de laatst bekende locatie.

In iOS 15 zou het mogelijk worden om de AirPods ook op een grotere afstand te blijven volgen. Dit doet Apple door de apparaten toe te voegen aan het Zoek mijn-netwerk. Dit netwerk bestaat uit de honderden miljoenen apparaten die er wereldwijd zijn. Verlies je je AirPods Pro of AirPods Max, dan geven iPhones, iPads en Macs in de buurt een geschatte locatie door. Dit gebeurt volledig anoniem.

Helaas is deze toffe feature niet meteen na de release van iOS 15 beschikbaar. Op de website van Apple – waarin alle nieuwe iOS 15-features worden besproken – valt te lezen dat de functie wordt toegevoegd in een software-update die later dit jaar verschijnt. Meer over de nieuwe AirPods-functie lees je in het onderstaande artikel.

Uitgestelde iOS 15-functies

De mogelijkheid om je AirPods Pro of AirPods Max op te sporen via het Zoek mijn-netwerk, is niet de enige uitgestelde iOS 15-functie. Zo schrapte Apple de FaceTime-functie SharePlay uit de bèta’s. Deze functie maakt het mogelijk om tijdens het videobellen samen te genieten van een Apple TV+-serie of Apple Music. Het is niet bekend wanneer de functie er wel komt.

Voor macOS Monterey is ook een belangrijke functie uitgesteld: ‘Universele bediening’. Hiermee gebruik je bijvoorbeeld het toetsenbord en trackpad van een Mac om je iPad te bedienen. Ook is AirDroppen niet nodig; bestanden zijn te verplaatsen door ze simpelweg te verslepen.

Gelukkig zijn er ook een heleboel leuke nieuwe functies die vanavond wél beschikbaar zijn. Welke dat zijn, lees je op onze iOS 15-pagina. Bekijk ook het artikel met daarin de 16 kleine functies en verbeteringen van iOS 15.