‘AirPods X Generation duikt op in Amerikaanse winkel’

Er is een nieuw Apple-product opgedoken in het voorraadsysteem van Amerikaanse winkel Target: de AirPods X Generation.

AirPods X Generation opgedoken

Apple lijkt aan verschillende nieuwe AirPods-producten te werken. Er zijn geruchten over de AirPods Pro Lite, maar ook een koptelefoon. Die tweede is nu opgedoken in het voorraadsysteem van de Amerikaanse winkel Target.

YouTuber Jon Prosser deelt een afbeelding op Twitter waar ‘Apple Airpods (X Generation) voor 399.99 dollar te zien zijn. “Meerdere Target-medewerkers hebben contact met mij opgenomen over dit”, schrijft Prosser. “In hun systeem en UPC-scanners duikt deze mysterieuze “Apple Airpods (X Generation)” op met een prijs van 399 dollar. Wellicht Apple’s over-ear “StudioPods” koptelefoon. Binnenkort verkrijgbaar (maart)?”

Mocht deze afbeelding kloppen, dan zou de prijs van bijna vierhonderd dollar er inderdaad op kunnen wijzen dat dit de langverwachte koptelefoon van Apple is. Het bedrijf zou de naam AirPods dan gebruiken in verband met de populariteit van de oordopjes. Het product duikt driemaal op in het systeem, wat kan wijzen op drie verschillende kleuropties.

Koptelefoon

Apple zou al jaren aan deze koptelefoon werken. Er zijn daarom ook al een hoop geruchten over wat je van het apparaat kunt verwachten. Zoals dat de koptelefoon veegbediening krijgt in plaats van knoppen. Ook is het waarschijnlijk dat het apparaat ondersteuning voor Siri krijgt. Een ander interessant gerucht stelt dat dat de koptelefoon opgevouwen kan worden. De verschillende patenten verzamelen we in dit overzìcht.

Evenement in maart

Prosser schrijft in een reactie op zijn eigen tweet dat hij denkt dat AirPods X Generation maar een tijdelijke naam is, tot het daadwerkelijke product is aangekondigd. Dat lijkt waarschijnlijk, want de name is niet heel erg Apple. Mogelijk gebeurt de onthulling tijdens het verwachte Apple-evenement eind maart. Check wat we allemaal verwachten van dit evenement in onderstaande video. Schrijf je in voor de iPhoned nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle aankondigingen.

