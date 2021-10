AirPods vs AirPods Pro: de verschillen zijn kleiner dan ooit

De AirPods 3 zijn duurder dan zijn voorgangers, maar ook een stuk beter. Sterker nog, de nieuwe AirPods verschillen maar weinig van de Pro-oordopjes. In deze AirPods vs AirPods Pro-vergelijking zetten we de twee tegenover elkaar.

AirPods vs AirPods Pro: deze oordopjes moet je kiezen

We hebben er ruim twee jaar op moeten wachten, maar Apple heeft nieuwe AirPods aangekondigd. We zijn inmiddels bij de de derde generatie aanbeland. De AirPods 3, zoals we ze voor het gemak noemen, zijn flink beter dan hun voorgangers maar ook iets duurder.

Qua prijs kruipen ze namelijk gevaarlijk dicht tegen de AirPods Pro aan, de duurste (en beste) oordopjes die Apple verkoopt. Het is dan ook de moeite waard om de twee met elkaar te vergelijken. Dit is de AirPods vs AirPods Pro vergelijking die jou helpt een keuze te maken.

Design: bijna hetzelfde

De AirPods 3 hebben kortere steeltjes gekregen, net als de AirPods Pro. Ook nieuw: de bovenkant van de oordopjes is meer ergonomisch vormgegeven, waardoor ze beter in je oren passen.

Verder hebben beide soorten een drukgevoelig knopje in de steeltjes (Force Touch) waarmee je bijvoorbeeld de muziek kunt pauzeren. Ook hetzelfde: de stof- en waterbestendigheid. Beide oordopjes kunnen dus tegen een spatje water en/of zweet.

AirPods 3

AirPods Pro

Er zijn ook verschillen tussen de AirPods 3 en AirPods Pro. Laatstgenoemde heeft bijvoorbeeld siliconen oorkussentjes. Deze komen in verschillende maten, zodat er altijd een soort is die goed past. De ‘gewone’ AirPods hebben geen oorkussentjes en zijn dus mogelijk minder comfortabel om te dragen – afhankelijk van wat jij fijn vindt.

Daartegenover zijn de AirPods 3 wel lichter dan de Pro-variant. Ook het bijbehorende oplaaddoosje is smaller en je kunt ‘m draadloos opladen met MagSafe. Dat laatste kan trouwens ook met de oplaadcase van de Pro-oortjes.

Geluidskwaliteit

Aangezien het over oordopjes gaat is er eigenlijk maar één relevante vraag: welke klinken beter? Op het gebied van audio trekken de AirPods Pro nog steeds aan het langste eind. Dat komt vooral door de aanwezigheid van één exclusieve functie: actieve ruisonderdrukking (ook wel active noise cancellation genoemd).

Het komt erop neer dat de AirPods Pro-oordopjes omgevingsgeluid kunnen wegfilteren zodat jij je compleet op je werk, studie op sportschoolbezoek kunt richten. De AirPods 3 hebben geen ruisonderdrukking. De instapoordopjes hebben ook geen Transparantie-modus, waarmee geluid juist versterkt wordt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld met iemand praten terwijl je de AirPods Pro draagt.

Nieuwe audiofuncties voor ‘gewone’ AirPods

Gelukkig lenen de instap-oordopjes wel twee andere, voorheen exclusieve, functies van de Pro’s: Adaptive EQ en Spatial Audio. Adaptive EQ is een audiotechniek die de toonhoogte van audio aanpast op de vorm van jouw oren. Hierdoor klinkt het geluid niet alleen warmer en voller, maar heb je ook minder kans op audiovervorming.

Spatial Audio komt vooral van pas tijdens het kijken van films. Deze functie brengt namelijk surround sound naar de AirPods 3. Geluid lijkt hierdoor om je heen te bewegen, in plaats van dat het statisch vanuit één richting komt. Wordt er in een film bijvoorbeeld links in beeld met een wapen geschoten? Dan hoor je de kogel ook langs je linkeroor zoeven.

Verder worden beide versies aangestuurd door de Apple H1-chip. In principe merk je dus geen verschil in snelheid tijdens het doorgeven van opdrachten aan Siri, of wanneer je de oortjes koppelt met een Apple-apparaat.

Tot slot nog wel een kleine nuance: de AirPods 3 hebben we nog niet getest, dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen of de oordopjes echt zo goed klinken als Apple belooft. Op papier zijn de verschillen echter klein. Houd iPhoned in de gaten voor de uitgebreide review van de AirPods 3.

Batterij: verrassende winnaar

Qua geluidskwaliteit winnen de AirPods Pro het dus van de gewone AirPods. De rollen worden omgedraaid als het om de batterijduur gaat. De AirPods Pro gaan namelijk vijf uur mee (als de ruisonderdrukking is uitgeschakeld), terwijl je met de AirPods 3 één uur langer naar muziek kunt luisteren voor de oordopjes uitvallen.

Gelukkig laden beide soorten oordoppen wel lekker snel op. Stop je de AirPods 3 of AirPods Pro in de oplaadcase, dan heb je na vijf minuten genoeg stroom om weer een uur naar muziek te kunnen te luisteren (of te bellen).

Oplaaddoosje van AirPods 3

Oplaaddoosje van AirPods Pro

Conclusie AirPods 3 vs AirPods Pro vergelijking

De verschillen tussen de AirPods 3 en AirPods Pro zijn ontzettend klein. Beiden hebben ongeveer hetzelfde design en qua audiofuncties ontlopen ze elkaar maar weinig. Welke oordopjes jij het best kunt kopen, hangt daarom vooral van je wensen af.

De AirPods Pro zijn bijvoorbeeld beter geschikt om te dragen tijdens het studeren en/of thuiswerken. Dankzij de actieve ruisonderdrukking kun je omgevingsgeluiden wegfilteren en je vol op het werk storten. Met de verwisselbare siliconen draagkussentjes is ook het draagcomfort beter.

Daartegenover trekken de AirPods 3 aan het langste eind qua accuduur en hebben ze met de H1-chip precies dezelfde hardware als de Pro-oordoppen. Ook qua prijs is er weinig verschil tussen de twee soorten AirPods. De AirPods 3 kosten 199 euro en zijn daarmee twee tientjes duurder dan hun voorgangers.

De officiële adviesprijs van de AirPods Pro is 279 euro, maar je kunt de oordopjes inmiddels voor rond de 210 euro op de kop tikken.

Kopen

Wil je de AirPods 3 kopen? Ze zijn vanaf 26 oktober overal verkrijgbaar. De AirPods 2 blijven trouwens ook verkrijgbaar en zijn in prijs verlaagd naar 149 euro (was 179 euro).

Ben je van plan de AirPods Pro te kopen? Gebruik dan onderstaande prijsvergelijker. iPhoned haalt continu de beste prijzen van allerlei (web)winkels op zodat jij er altijd met de beste deal vandoor gaat.