AirPods krijgen een belangrijke verbetering in 2026: dit komt eraan

Geruchten over AirPods met deze verbetering doen al lang de ronde, maar ze lijken er in 2026 dan echt te komen – dit kun je ervan verwachten.

AirPods krijgen belangrijke verbetering in 2026

De verbetering van AirPods die we in 2026 verwachten, gaat over nieuwe AirPods-modellen met ingebouwde camera’s. Geruchten hierover bestaan al lang en werden onlangs ondersteund door X-gebruiker @Kosutami_Ito. Verder wordt er nog volop gespeculeerd over de precieze functie van de camera’s. Wat dat betreft zijn er een aantal mogelijkheden.

AirPods met camera’s

Zowel Mark Gurman van Bloomberg als Apple-analist Ming-Chi Kuo hebben gezegd dat deze AirPods eraan komen, waarschijnlijk in 2026. Alleen is de reden voor de camera’s nog altijd niet duidelijk. Tot nog toe gaan we uit van twee verschillende mogelijkheden.

Ten eerste kunnen de camera’s intern zijn en op dezelfde manier worden gebruikt als de sensoren van de Apple Watch om gezondheidsgegevens te verstrekken. Een infraroodcamera zou hartslaggegevens moeten kunnen lezen, zodat deze (of een aangesloten iPhone) een soortgelijke analyse kan uitvoeren als de Apple Watch.

Ten tweede kunnen de camera’s een beeld geven van de omgeving van de gebruiker, waardoor visuele Apple-intelligente functies mogelijk worden. Dit is wat Gurman verwacht van de AirPods met camera’s in 2026. Maar er is ook nog een derde mogelijkheid.

Handgebaren

Mogelijk worden de camera’s gebruikt om handgebaren te herkennen. Apple heeft met de Vision Pro aangetoond dat dit heel goed kan. Handgebaren zouden een slimmere en gemakkelijkere manier kunnen zijn om AirPods te bedienen dan de huidige combinatie van tikken en hoofdgebaren. Deze zijn nog altijd wat onhandig en foutgevoelig, omdat je in feite één tik gebruikt voor een hele reeks functies, afhankelijk van of deze wordt herhaald en hoe snel.

Handgebaren zouden de bediening zowel intuïtiever als minder foutgevoelig kunnen maken. En dat wordt mogelijk met camera’s die werken in bijvoorbeeld het infraroodspectrum. AirPods met camera’s komen er vrijwel zeker in 2026, welke functie de camera’s krijgen blijft nog even afwachten. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!