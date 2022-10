AirPods met usb-c in 2024: zeg maar dag tegen de Lightning-kabel

Alle AirPods-modellen krijgen in 2024 een usb-c-aansluiting. Maar daar blijft het niet bij, want nog meer Apple-apparaten moeten overstappen naar de nieuwe kabel.

In 2024 krijgen AirPods een usb-c-aansluiting

Volgens de betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgen alle AirPods-modellen in 2024 een usb-c-aansluiting. Maar volgens de Bloomberg-journalist gaan onder andere ook het Magic Keyboard en Apple’s Magic Trackpad een upgrade naar usb-c krijgen.

Dit komt niet helemaal als een verrassing, want onlangs heeft de Europese Unie een nieuwe wet aangenomen. Hierin staat dat alle nieuwe smartphones, tablets en camera’s in de EU een usb-c-aansluiting moeten hebben om op te laden.

De wet gaat het vierde kwartaal van 2024 in en geldt niet voor apparaten die je voor die tijd hebt gekocht. Je hoeft dus niet te verwachten dat je straks je AirPods 3 of iPhone 14 mag inruilen voor een versie met usb-c.

Met of zonder oplader: de keuze is straks aan jou

Verder moet je straks ook de keuze krijgen of je een apparaat met of zonder meegeleverde oplader wilt kopen. Dat betekent dat je straks kunt kiezen of je een setje AirPods met oplader wilt aanschaffen of dat je de lader wilt gebruiken die je al hebt.

Ook betekent dat het einde van de vertrouwde Lightning-kabel. Dit heeft natuurlijk wel als voordeel dat je niet meer allerlei verschillende kabels moet meeslepen om je oordopjes, iPad of iPhone op te laden.

De EU is stiekem al jaren bezig om usb-c de nieuwe standaardaansluiting te maken voor mobiele apparaten zoals de iPhone en de AirPods. Nu met de huidige klimaatperikelen en de regels voor de uitstoot is de wet in een stroomversnelling geraakt. Op deze manier probeert Europa de hoeveelheid elektronisch afval te reduceren.

