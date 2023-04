AirPods updaten werkt niet? Dit is de bizarre oplossing van Apple

Apple heeft weer een nieuwe firmware-update uitgebracht voor de AirPods. Kun jij ze niet bijwerken? Dan is dit de bizarre oplossing van Apple voor je probleem.

Updates voor de AirPods

Net als voor de iPhone en Mac brengt Apple regelmatig updates voor de AirPods uit. Het maakt niet uit of je nou de AirPods 2, Pro of Max hebt, stiekem op de achtergrond wordt de software ervan bijgewerkt. Vaak verhelpen de updates alleen foutjes, maar zo nu en dan worden zelfs nieuwe functies toegevoegd.

Terwijl je een update voor je iPhone rechtstreeks vanuit de Instellingen-app installeert, is dat voor de AirPods echter niet zo gemakkelijk. Meestal gebeurt dat op de achtergrond, als je AirPods verbonden zijn met een iOS-apparaat met de nieuwste update. Maar je leest het al: ‘meestal’! Want vaak genoeg wordt die update maar niet geïnstalleerd. En dan heb je geen idee waar dat aan ligt.

Oplossingen voor updaten

Tot nog toe waren er een aantal standaardoplossingen om een update te forceren. De belangrijkste factor lijkt daarbij het laadniveau van de AirPods. Zijn de AirPods volledig opgeladen en verbonden met je iPhone, dan is de installatie van de update waarschijnlijker.

Werkt dat niet? Bij iPhoned hebben we ook verhalen vernomen dat het resetten van de AirPods en daarna opnieuw koppelen het updateproces kan aanslingeren. Dat is natuurlijk wel een beetje een ‘brutale’ methode. Gelukkig geeft Apple nu voor het eerst zelf een oplossing voor AirPods die niet willen updaten. Al is dit advies wel een beetje gek.

AirPods updaten niet? Ga naar de Apple Store

Als je AirPods maar niet willen updaten, kun je volgens het Engelstalige support-document van Apple het best even langs een Apple Store gaan. Ook een erkende Apple-serviceprovider is een optie, zoals Amac. In de winkel kunnen de medewerkers de update blijkbaar actief aanslingeren.

Zoals gezegd staat dit voor nu alleen op de Engelstalige support-pagina van Apple. In het Nederlandse support-document is de alinea over een afspraak in de Apple Store nog niet toegevoegd. Waarschijnlijk is het document gewoon nog niet aangepast, maar we houden dit even in de gaten.

Of als je ons wilt helpen: ga even langs een Apple Store met je AirPods en vraag of ze de firmware kunnen updaten. Laat ons vervolgens in de reacties weten of het je is gelukt.

