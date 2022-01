AirPods kun je updaten via de Mac vanaf macOS 12.3 (maar het blijft vaag)

Het updaten van je AirPods is nog steeds een behoorlijk vage bedoeling. Maar er is een voordeel: binnenkort kun je de AirPods ook via je Mac updaten naar de nieuwste firmware.

Onlangs is de bèta van macOS Monterey 12.3 verschenen. Deze update maakt het mogelijk om je AirPods voortaan ook via de Mac te updaten naar de nieuwste versie van de firmware. Dat is goed nieuws, want je hoeft dan niet meer per se je iPhone of je iPad erbij te pakken om je AirPods, AirPods Max of je AirPods Pro bij te werken.

Het is wel ontzettend jammer dat het updaten van de oordopjes nog steeds behoorlijk vaag blijft. Wanneer er een nieuwe firmware beschikbaar is krijg je daar geen automatisch melding van. De AirPods worden geheel automatisch bijgewerkt.

Wanneer er een update beschikbaar is kun je er wel voor zorgen dat je de nieuwe firmwareversie zo snel mogelijk krijgt. Als eerste stop je de AirPods in de oplaadcase. Vervolgens steek je de oplaadkabel in de case steek je de stekker in het stopcontact. Belangrijk is wel dat je iPhone verbonden is met internet en in de buurt van je AirPods ligt.

Het updaten van de AirPods via de Mac blijft nog steeds net zo vaag. Je krijgt nog steeds niet te zien of er een update beschikbaar is en het updaten gaat geheel automatisch. De Mac laat daarnaast ook niet de huidige firmware van de AirPods zien. Toch is het beter dan niets, want het updaten van de AirPods via de Mac is nog steeds een welkome aanvulling voor Apple-fans die geen iPhone of iPad hebben.

Overigens is MacOS Monterey 12.3 bèta op dit moment alleen nog beschikbaar voor ontwikkelaars. De uiteindelijke versie zal waarschijnlijk zo rond april voor iedereen beschikbaar zijn.

Wordt het niet tijd voor een Apple AirPods app?

Eigenlijk willen we nu wel eens een echte AirPods-app. Dan hoef je niet meer te hopen wanneer je de firmware-update van je AirPods krijgt. Daarnaast zou een eigen app het een stuk makkelijker maken om bij alle instellingen van de oordopjes te komen. Check daarom eens het artikel hoe gaaf het zou zijn om een echte AirPods-app te hebben. Wij hopen in ieder geval dat Apple binnenkort zelf eens met een echte AirPods-app voor iedereen komt, zodat het updaten via de iPhone of Mac een stuk makkelijker gaat.

