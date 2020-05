Na jaren van geruchten lijkt hij er nu toch echt aan te komen: de AirPods Studio. In dit artikel zetten we alles op een rij wat we er al over weten.



AirPods Studio verwachtingen

De AirPods Studio is nog niet officieel onthuld, maar al jaren duiken er regelmatig geruchten op over deze premium over-ear koptelefoon van Apple. Hoog tijd dus voor een overzicht, waarin we de meest hardnekkige en geloofwaardige geruchten voor je op een rij zetten.

1. Hetzelfde AirPods-gebruikersgemak

Dat de AirPods zo populair zijn, is geen toeval. Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan de audiochip van Apple die in de draadloze oordopjes zit verwerkt. Deze zegt ervoor dat je AirPods razendsnel met je iPhone, iPad of Mac kunt koppelen, een stuk sneller dan bijna alle andere draadloze koptelefoons.

Reken er dus maar op dat ook de AirPods Studio uitgerust wordt met een variant van deze chip, zodat je zodra je hem over je oren plaatst al gekoppeld bent met je iPhone. Zo kun je meteen beginnen met luisteren naar muziek of een podcast.

2. Aanrakingsbediening op de oorschelpen

Omdat er geen fysieke knoppen op de Studio zitten en er geen kabel is om een afstandsbediening in te verwerken, bedien je de koptelefoon op een andere manier. De oorschelpen aan de linker en rechterkant kun je gebruiken om je audio te bedienen. Dit doe je door erop te tikken of eroverheen te vegen.

Op die manier kun je bijvoorbeeld tussen nummers schakelen of het volume wijzigen. Vergelijk het een beetje met de manier waarop je de AirPods nu ook bedient, door met je vinger op de zijkant van één van de AirPods te tikken.

3. Betere ruisonderdrukking dan AirPods Pro

Zoals je in onze review van de AirPods Pro kan lezen, zijn we onder de indruk van de ruisonderdrukking van de draadloze oordopjes. Naar verluidt zou de ruisonderdrukking van de Studio nog beter worden, omdat over-ear koptelefoons nu eenmaal beter noise-cancelling ondersteunen dan in-ear oordopjes.

Apple zou dezelfde techniek gebruiken om het omgevingsgeluid weg te filteren, maar heeft nu als voordeel dat de koptelefoon groter is en de oorkussens het geluid per definitie al beter afschermen dan de AirPods Pro dat doen. Reken er dus maar op dat de AirPods Studio nog beter het geluid van je omgeving buiten de deur houden.

4. Verwisselbare magnetische onderdelen

Net als bij de Apple Watch zou je ook bij de AirPods Studio alle ruimte krijgen om de koptelefoon naar eigen smaak samen te stellen. Dat is vooral te danken aan de magnetische onderdelen waaruit de Studio bestaat. Deze zorgen ervoor dat je specifieke delen kunt losklikken en verwisselen.

In een gerucht werd de hoofdband – die de twee oortelefoons bij elkaar houdt – als voorbeeld genoemd. Apple zou verschillende modellen van deze band op de markt willen brengen, zoals een sportmodel van materiaal dat meer lucht doorlaat en een premium-model van leer dat er mooier uitziet.

Het idee is dus dat je niet voor iedere situatie een aparte koptelefoon koopt, maar je na het sporten de hoofdband wisselt en zo de koptelefoon aanpast aan de manier waarop jij hem gebruikt.

5. Slimme oordetectie

Het voordeel van de AirPods is dat je ze maar op een manier in je oren kan doen, zodat ze dus altijd goed zitten. Apple zou om die reden een nieuwe functie hebben ontworpen in de vorm van slimme oordetectie.

In plaats van op zoek gaan naar een ‘L’ of ‘R’ om de linker en rechter oortelefoon te vinden, herkennen sensoren in de Studio op welk oor je hem geplaatst hebt. Daarna wordt het geluid op die manier afgestemd, zodat de koptelefoon altijd goed klinkt ongeacht hoe je hem opzet. Handig!

6. Prijs en releasedatum

Volgens de laatste geruchten zou Apple de AirPods Studio voor 349 euro op de markt willen brengen. Met het oog op de ruisonderdrukking en verwisselbare onderdelen lijkt Apple duidelijk voor een high-end product te gaan waar een dergelijke hoge prijs dus ook bij hoort. Wat de prijs in euro’s wordt, is helaas nog niet duidelijk.

Ook over de releasedatum is nog veel onenigheid in het geruchtencircuit van Apple. Zo stellen sommige analisten dat Apple de koptelefoon al tijdens WWDC 2020 in juni wil presenteren, maar zijn andere geruchten voorzichtiger en verwachten ze dat de koptelefoon voor het einde van het jaar in de schappen ligt. Houd iPhoned dus in de gaten, want zodra we meer weten over de AirPods Studio, dan weet jij het ook!