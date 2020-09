‘AirPods Studio krijgt U1-chip voor oordetectie en meer’

Met uitgelekte foto’s, patenten en nu meer informatie over de AirPods Studio U1-chip, wordt het beeld dat we hebben van Apples koptelefoon steeds duidelijker.

Waarom de AirPods Studio de U1-chip krijgt

Twitter-account L0vetodream doet een duit in het zakje met informatie over de U1-chip van de AirPods Studio. Deze door Apple ontworpen chip kennen we al van de iPhone 11 (Pro) en Apple Watch Series 6, maar zou ook in de aanstaande koptelefoon van Apple zitten. De U1-chip voegt zogenaamde ‘ultra breedbandverbinding’ toe, wat verschillende voordelen met zich meebrengt.

Dankzij deze chip worden er verschillende dingen mogelijk. Allereerst zorgt hij ervoor dat de locatie van de AirPods Studio heel gedetailleerd te achterhalen is via de ‘Zoek Mijn-app’ op je iPhone.

Maar de chip doet meer: omdat deze zo precies zijn locatie kan bepalen, zou deze ook een functie mogelijk maken waar we al maanden geruchten over lezen: automatische oordetectie.

Automatische oordetectie dankzij U1-chip

Bij koptelefoons die je over je oren plaatst, moet je altijd even kijken waar de ‘L’ en ‘R’ staan om te zorgen dat je hem goed opzet. Dat is geen groot probleem, maar Apple zou hier iets op gevonden hebben: door de AirPods Studio (met behulp van de U1-chip) te laten detecteren op welk oor hij gezet wordt. Hierdoor kun je de koptelefoon pakken en zonder te kijken opzetten, waarna het geluid automatisch wordt afgestemd.

Naar verwachting zal Apple de AirPods Studio de komende weken onthullen, waarschijnlijk tijdens hetzelfde evenement waar we ook de iPhone 12 te zien krijgen. De U1-chip zal tijdens dit evenement een sleutelrol spelen: niet alleen zien we hem terug in de koptelefoon en nieuwste iPhones, hij zal ook in de AirTag zitten.

Dit is de Bluetooth-tracker van het bedrijf waarmee je zoekgeraakte spullen gemakkelijk kunt terugvinden. Meer weten over de AirTag? Check ons overzicht met AirTag-verwachtingen.