‘AirPods Studio-renders geven duidelijk beeld van ontwerp’

Al langere tijd hopen we op de komst van Apples AirPods Studio-hoofdtelefoon, maar vooralsnog moesten we het met geruchten en vermoedens doen. Totdat deze AirPods Studio-renders opdoken. Zal dit dan het definitieve ontwerp zijn?

Lees verder na de advertentie.

Prototype Airpods Studio toont HomePod-achtig materiaal

De bekende lekker Jon Prosser heeft in samenwerking met 3D-animator CConceptCreator renders van de AirPods Studio gemaakt. De beelden geven ons een beter beeld van het ontwerp. De afbeeldingen tonen een zilverkleurig model. De over-ears zijn rechthoekig met afgeronde hoeken. Het ontwerp krijgt hierdoor een wat retro gevoel. Het materiaal op de hoofdband en oorschelpen lijkt sterk dat van de HomePod.

Naast de afbeeldingen deelt Jon Prosser ook een aantal specificaties. Zo zijn de headphones voorzien van hoge kwaliteit leer en metaal, magnetische en omkeerbare oorschelpen. De koptelefoon detecteert zo zelf wat het rechter- of linkeroor is. Daarbij is AirPods Studio draadloos te gebruiken en verloopt het opladen via een usb-c-poort.

Kort voor de renders van Jon Prosser online verschenen, deelde een andere lekker ook al vermeende beelden en vermoedelijke specificaties van Apples koptelefoon. Volgens die persoon kunnen de oorschelpen net als Beats by Dre-koptelefoons draaien.

De over-the-ear AirPods werden in 2018 voor het eerst voorspelt door Ming-Chi Kuo. Met de huidige aanhoudende geruchten, lijkt de release van de AirPods Studio steeds dichterbij te komen.

‘AirPods Studio wordt dit jaar nog onthult’

Na het enorme succes van de AirPods en AirPods Pro is het geen verrassing dat Apple zijn koptelefoon-aanbod verder uitbreidt. De logische volgende stap is de AirPods Studio: de draadloze koptelefoon die je over je oren plaatst.

Apple organiseert dit najaar in ieder geval nog een event om de iPhone 12 en de nieuwe Mac met Apple Sillicon aan te kondigen. De kans bestaat dat dan ook dat de headphones onthult worden. Tijdens het Apple-event van 15 september 2020 onthulde Apple een nieuwe Apple Watch Series 6 en iPad Air 2020, evenals een abonnementspakket genaamd Apple One. Check ook onze Apple-event round-up om snel op de hoogte te zijn van alle aankondigingen van 15 september.