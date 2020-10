Niets staat de release van de AirPods Studio meer in de weg. Apple maakt vrij baan voor de hoofdtelefoon door concurrerende headsets uit de schappen te halen.

Release van AirPods Studio lijkt aanstaande

Dat schrijft Bloomberg. Het Amerikaanse zakenblad meldt dat Apple alle headsets van concurrenten als Bose, Sonos, Sony en Logitech uit het assortiment heeft gehaald. De hoofdtelefoons zijn niet langer via de Apple-webshop te bestellen en winkelpersoneel wereldwijd heeft de opdracht gehad om niet-Apple-headsets uit de schappen te halen, aldus Bloomberg.

Apple geeft in reactie op het zakenblad aan dat men het assortiment regelmatig bijwerkt omdat de wensen en eisen van klanten continu veranderen. In de webshop van de iPhone-maker kun je uiteraard nog wel AirPods, AirPods Pro en hoofdtelefoons van dochtersmerk Beats aanschaffen.

Apple zet in op audio

Het is een opvallende zet, want we horen al maanden geruchten over de komst van een over-ear-hoofdtelefoon van Apple: de vermeende AirPods Studio. Er wordt namelijk druk gespeculeerd dat deze headset spoedig in de winkels ligt.

Volgens Apple-journalist Jon Prosser, die bijvoorbeeld de releasedatum van de iPhone SE juist wist te voorspellen, wordt de AirPods Studio momenteel geproduceerd en is de eerste lading eind deze maand klaar. Prosser schrijft op Twitter dat de aankondiging dan ook “zeer spoedig” plaatsvindt.

Aankondiging op 13 oktober?

Er breken spannende tijden aan voor Apple-fans. Als we de geruchtenmolen moeten geloven, vindt op 13 oktober namelijk het volgende evenement plaats. Deze keynote gaat uiteraard in het teken staan van de nieuwe Apple-smartphones. Het bedrijf gaat waarschijnlijk vier toestellen introduceren.

Naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max verwachten we namelijk ook een compacter instapmodel te zien: de iPhone 12 mini. Verder is het dus goed mogelijk dat Apple de AirPods Studio 13 oktober officieel gaat maken. De uitnodigingen voor Apple-keynotes vallen doorgaans een week van tevoren op de digitale deurmat, dus houd iPhoned vandaag goed in de gaten!

