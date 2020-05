‘AirPods Studio over enkele weken in massaproductie’

De AirPods Studio, de langverwachte over-ear koptelefoon van Apple, zou spoedig massaal geproduceerd worden. Het lijkt erop dat een onthulling niet lang meer op zich laat wachten.



‘AirPods Studio massaproductie spoedig van start’

Al jaren horen we over Apples plannen om een high-end koptelefoon te maken die je over je oren plaatst, maar de afgelopen maanden en weken worden deze geruchten steeds concreter. The Information gooit wat nieuw olie op het vuur met een rapport waaruit blijkt dat Apple op het punt zou staan om het apparaat op grote schaal te produceren.

De AirPods Studio massaproductie is de laatste stap in het proces voordat het product onthuld wordt en beschikbaar komt. Anonieme bronnen stellen dat de koptelefoon vanaf juni of juli te bestellen is. Apple zou ervoor kiezen om een deel van de koptelefoons in Vietnam te produceren.

Daarmee zou Apple mooi op tijd zijn om de AirPods Studio tijdens WWDC 2020 te onthullen, een gerucht dat we ook al vaker voorbij hebben horen komen. De jaarlijkse ontwikkelaarsbeurs WWDC vindt dit jaar plaats op 22 juni en zal volledig digitaal gehouden worden. Hoewel het evenement op de eerste plaats draait om software, met onthullingen van iOS 14 en nieuwe versies van watchOS en meer, presenteert het bedrijf er soms ook nieuwe producten.

Apple zou met de AirPods Studio een over-ear variant van de populaire oordopjes willen maken. Hoewel de Studio qua ontwerp en formaat dus heel anders is, lijkt hij qua gebruikersgemak wel veel op de kleine draadloze oordoppen.

Magnetische onderdelen en nekdetectie

Daarnaast zou de Studio uit magnetische onderdelen bestaan die je gemakkelijk kunt verwisselen. Zo kun je een hoofdband van stof gebruiken die lucht doorlaat tijdens het sporten en deze later verwisselen naar een leren variant. Met ingebouwde oor- en nekdetectie weet de koptelefoon wanneer je hem afdoet en opzet, zodat de muziek automatisch gepauzeerd of hervat kan worden. Wil je meer weten over de AirPods Studio? Check dan het onderstaande overzicht met de belangrijkste geruchten.

